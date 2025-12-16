Нижегородские врачи создали первый в РФ протокол для сообщения плохих новостей

По данным разработчиков, 75% опрошенных врачей считают протокол полезным, а 76,5% готовы применять его в работе. В настоящее время методика уже представлена на ключевых отраслевых площадках, по ней организованы тренинги для медиков и ведётся мониторинг внедрения в клиническую практику.