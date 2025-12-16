Нижегородские врачи создали первый в РФ протокол для сообщения плохих новостей

Учёные Приволжского исследовательского медицинского университета разработали первый отечественный протокол для информирования пациентов и их родственников о неблагоприятных диагнозах и прогнозах. Методика, получившая название «ВНИМАНИЕ», призвана сделать этот сложный процесс более структурированным, этичным и психологически безопасным для обеих сторон. Об этом сообщает телеграм-канал ПИМУ.
Необходимость в собственном алгоритме подтвердило исследование с участием 260 врачей. Оно показало, что 96% медучреждений не используют стандартизированные подходы в таких ситуациях, а почти 60% медиков испытывают сильный стресс, сообщая трудные новости.
Протокол «ВНИМАНИЕ» представляет собой мнемоническую схему из восьми шагов, адаптированную для российской клинической практики:
В — Внешние условия (безопасность врача).
Н — Наполнение (подготовка среды и пациента).
И — Информация (оценка знаний пациента).
М — Мотивация (прояснение потребностей в информации).
А — Адресация (сообщение новостей с учетом контекста).
Н — Непосредственное отреагирование (поддержка и эмпатия).
И — Итог (совместный план действий).
Е — Единение (забота врача о своем состоянии).
Его ключевым отличием от зарубежных аналогов является особый акцент на психологической безопасности самого врача, что служит профилактике профессионального выгорания.
— Протокол «ВНИМАНИЕ» превращает один из самых сложных моментов в практике врача в структурированный, этичный и психологически безопасный процесс. Он дает врачу опору и уверенность, а пациенту — ясность и поддержку в трудную минуту, — отметила соавтор методики, доцент кафедры общей и клинической психологии ПИМУ Мария Халак.
По данным разработчиков, 75% опрошенных врачей считают протокол полезным, а 76,5% готовы применять его в работе. В настоящее время методика уже представлена на ключевых отраслевых площадках, по ней организованы тренинги для медиков и ведётся мониторинг внедрения в клиническую практику.