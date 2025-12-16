Ричмонд
В Омске заготовили 600 кубометров льда для новогодних скульптур в крепости

Основная композиция будет собрана из более чем 4 тысяч ледовых блоков и готова к 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на позднее похолодание и нестабильную декабрьскую погоду, в Омске удалось заготовить около 600 кубометров льда для возведения новогодних ледовых сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Лед будет использован для строительства горок, скульптур и других праздничных конструкций на территории музея-исторического парка «Омская крепость» и других городских локаций.

«Наши мастера имеют богатый опыт по созданию настоящих новогодних чудес, думаю, этот труд будет оценен по достоинству и горожанами, и гостями, которые планируют посетить Омск во время каникул», — отметил глава города.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

По его словам, центральная композиция в Омской крепости будет состоять из 4 160 ледовых блоков. Все работы планируется завершить к 25 декабря — вовремя к началу новогодних праздников.

Ранее мы писали, что в Омской области после снегопада придут морозы до минус 33 градусов.