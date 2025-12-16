Ричмонд
Фуры и автовоз с гуманитарным грузом из Иркутска доехали до зоны СВО

Помощь из Иркутской области поступает на склад в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Фуры и автовоз с гуманитарным грузом из Иркутска доехали до зоны специальной военной операции. Как сообщает Байкал24, мэр города Руслан Болотов уточнил, что техника отправилась в путь в начале декабря.

— В фуре находились мотоциклы, лекарства, маскировочные сети и адресные посылки. Автовоз привез бойцам легковые машины, пикапы и броневик, — рассказал глава областного центра в своем телеграм-канале.

Помощь из Иркутской области поступает на склад в Ростове-на-Дону для последующей отправки в воинские части на передовой. Перед Новым годом на складе скопилось большое количество посылок и грузов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете сотрудники ДПС пришли на помощь водителю сломанного автобуса.