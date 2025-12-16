Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Долиной рассказала, что спорная квартира не основное жилье певицы

Адвокат Долиной рассказала, что спорная квартира уже не основное жилье певицы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Квартира в Хамовниках, фигурирующая в деле Ларисы Долиной, в настоящее время не является основным ее жильем, заявила адвокат певицы Светлана Свириденко в Верховном суде РФ.

«В настоящий момент уже, скорее, нет», — ответила Свириденко на вопрос судьи, о том, является ли спорная квартира основным местом жительства Долиной.

Адвокат уточнила, что на момент продажи квартира была основным жильем Долиной.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.