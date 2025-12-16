Адвокат Долиной рассказала, что спорная квартира не основное жилье певицы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Квартира в Хамовниках, фигурирующая в деле Ларисы Долиной, в настоящее время не является основным ее жильем, заявила адвокат певицы Светлана Свириденко в Верховном суде РФ.
«В настоящий момент уже, скорее, нет», — ответила Свириденко на вопрос судьи, о том, является ли спорная квартира основным местом жительства Долиной.
Адвокат уточнила, что на момент продажи квартира была основным жильем Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.