Врач объяснил, что влияет на формирование иммунитета

Он пояснил, что это происходит в результате регулярных контактов с микробами, вирусами и другими микроорганизмами, которые в основном сосредоточены не в квартире, а за ее пределами — в транспорте, на улице, в коллективах. Врач отметил, что чрезмерное стремление к стерильности не создаст нужного эффекта. При этом отказ от гигиены может создать риски.