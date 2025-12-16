Долина считала сделку мнимой, заявила адвокат певицы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина считала сделку по продаже своей квартиры в Хамовниках мнимой и ждала, что «сотрудники» Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупателю — деньги, заявила ее адвокат Мария Пухова в Верховном суде.
«В данном случае Лариса Александровна… предполагала, что она действует под руководством государственных органов — Росфинмониторинга и ФСБ. И что соответствующие государственные органы сказали, что всех вместе соберут, сделку аннулируют, право собственности на квартиру вернется… Денежные средства будут возвращены», — сказала Пухова в ходе заседания.
На вопрос суда, как Долина предполагала, как это будет сделано, адвокат ответила, что вопрос не вызвал у нее каких-то сомнений, поскольку она находилась «в состоянии заблуждения».
«Она была убеждена, что в действительности квартиру она не продает, что эта сделка носит фиктивный характер и как только преступники будут пойманы, государство эту сделку аннулирует — и все, соответственно, вернется к изначальному положению. Таким образом, если бы истец знала о действительном положении дел, о том, что никакой специальной операции нет, совершенно очевидно, что и сделки бы этой не было, она бы ее не заключила», — отметила Пухова.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.