После аварии с автобусом с вахтовиками в Башкирии возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с вахтовиками под Нефтекамском заведено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
— Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК РФ квалифицировал происшествие по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — пояснили в ведомстве.
Напомним, днем 16 декабря недалеко от деревни Воробьево водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту из Туймазов в село Галаново Удмуртии, потерял управление. Автобус съехал в кювет и опрокинулось на бок прямо перед железнодорожным переездом.
В момент аварии в салоне находились 16 человек. Двое пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. Остальные люди не пострадали и позже продолжили поездку на другом, поданном для них автобусе.
