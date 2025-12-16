Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После аварии с автобусом с вахтовиками в Башкирии возбуждено уголовное дело

По факту опрокидывания пассажирского автобуса в Краснокамском районе начато расследование.

Источник: Комсомольская правда

По факту ДТП с вахтовиками под Нефтекамском заведено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

— Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК РФ квалифицировал происшествие по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — пояснили в ведомстве.

Напомним, днем 16 декабря недалеко от деревни Воробьево водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту из Туймазов в село Галаново Удмуртии, потерял управление. Автобус съехал в кювет и опрокинулось на бок прямо перед железнодорожным переездом.

В момент аварии в салоне находились 16 человек. Двое пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. Остальные люди не пострадали и позже продолжили поездку на другом, поданном для них автобусе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.