Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 17 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 17 декабря 2025 года коснется Правобережного, Ленинского, Октябрьского и Свердловского округов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей города, это необходимо для того, чтобы не допустить аварийной ситуации.
Отключение отопления в Иркутске 17 декабря 2025 года.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Зимняя, 6, Вокзальная, 27, Марата, 11, — говорится в сообщении.
Жители Свердловского округа могут почувствовать, что в домах станет прохладнее и давление воды снизится. Это связано с тем, что специалисты будут ремонтировать старый трубопровод на насосной станции, который установили еще в 1985 году. По мере проведения работ, здесь вернут отопление примерно в 15:00. В Октябрьском округе удобств не будет с 10 до 18 часов, в Правобережном горячую воду и тепло жители получат в разные промежутки времени — после 13:00, 17:00 и 20:00. В Ленинском округе ремонт пройдет с 9 до 16 часов. Точные адреса и продолжительность работ смотрите ЗДЕСЬ.