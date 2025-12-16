Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений является безусловным приоритетом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сегодня безусловный приоритет для нас — это развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений. И здесь ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — ред.) можно назвать одним из лидеров этой сферы», — сказала спикер СФ в ходе «Парламентского диалога» с участием главы агентства Вероники Скворцовой.
Матвиенко также поблагодарила сотрудников ФМБА за помощь участникам спецоперации, жителям Курской области.
«Отдельно хотела бы поблагодарить вас и всех сотрудников ФМБА за помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции, жителям воссоединённых и приграничных регионов. Ваши хирурги, реаниматологи, мобильные бригады проявили огромное мужество, не раз рисковали собственной жизнью и стали настоящими ангелами-хранителями для тысяч людей», — отметила спикер.
По ее словам, во время вражеских атак на Курскую область проводилось большое количество операций в день, медицинскую помощь получало большое количество раненных.