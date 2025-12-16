Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом

«Сегодня безусловный приоритет для нас — это развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений. И здесь ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство — ред.) можно назвать одним из лидеров этой сферы», — сказала спикер СФ в ходе «Парламентского диалога» с участием главы агентства Вероники Скворцовой.