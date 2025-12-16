Ученые заявили о приближении кометы к Земле — что ждать белорусам

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук рассказали о приближении к Земле «инопланетного корабля».
Межзвездный объект 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Земли в пятницу, 19 декабря, около 07.00 утра по минскому времени. Сейчас 3I/ATLAS находится в трех сутках пути от точки минимального сближения с Землей.
При этом с 16 по 22 декабря расстояние между «инопланетным кораблем» и нашей планетой будет оставаться почти неизменным — около 500 тысяч километров. После объект станет быстро удаляться от Земли.
— 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет, однако увидеть его без профессионального телескопа не получится, — прокомментировали ученые.
На звездном небе ближайшей звездой к комете всю эту неделю будет самая яркая звезда созвездия Льва — Регул или иначе «сердце Льва».
— Комета не представляет угрозы для Земли, — добавили в лаборатории.
Ранее ученые предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце и, что придет возмущенный поток солнечного ветра.
