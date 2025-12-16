Россияне смогут узнать состав продукта через «Честный знак»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне смогут узнать состав продукта, а также наличие в нем аллергенов и трансжиров — новую функцию запускает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Роспотребнадзором в своем приложении «Честный знак» 18 декабря, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ЦРПТ, единого оператора государственной маркировки «Честный знак», Михаил Дубин.
«Мы решили пойти дальше и совместно с Роспотребнадзором будем реализовывать новую функцию — “Что за продукт?”. С ее помощью пользователи смогут разобраться, что входит в состав того или иного товара», — сказал Дубин.
По его словам, сервис будет запущен 18 декабря.
Для того, чтобы узнать состав продукта, нужно отсканировать Data Matrix — в приложении появится важная для потребителей информация. Новая функция основана на методике Роспотребнадзора, которая в понятной цветовой схеме — красный, желтый, зеленый — показывает содержание сахара, соли, жиров, трансжиров.
«Всего в карточке будут отображаться 11 показателей, включая аллергены, Е-пищевые добавки, калории, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Рассчитываем, что этот сервис станет востребованным и популярным», — добавил Дубин.