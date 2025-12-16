Мемориал Александру Невскому хорошо виден со стороны НАТО, заявили в РВИО

В центре композиции панно, выполненного в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. В мемориале увековечены образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде побежденными. Размер полотна в ширину — свыше семи метров, высота — более трех метров. В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу.