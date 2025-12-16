С 20 декабря в автобусах Ростов — Батайск увеличится стоимость проезда

Стоимость проезда в автобусах, курсирующих между Батайском и Ростовом-на-Дону, вырастет на шесть рублей с 20 декабря. Объявление с такой информацией сфотографировали очевидцы, снимок опубликовали в телеграм-канале «Батайск Город».
Предварительно, стоимость проезда должна подняться с 63 до 69 рублей. На цену могли повлиять затраты на топливо и содержание подвижного состава. Официально подтвердить информацию пока не удалось.
Напомним, ранее в Ростове перенесли подорожание проезда в общественном транспорте.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.