В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии
Если в Киеве доминирует желание подменить выход на сделку «сиюминутными нежизнеспособными» решениями, то Москва вряд ли готова в этом участвовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал представитель Кремля на брифинге для журналистов.
Британия намерена шантажировать США сближением с КНР
Об этом заявили в Службе внешней разведки России. По данным ведомства, Лондон, Париж и Берлин намерены сигнализировать Вашингтону о готовности развивать отношения с Пекином, если американская администрация продолжит настаивать на неприемлемых для европейцев условиях сделки по урегулированию украинского конфликта.
15-летний подросток совершил нападение на подмосковную школу
В Одинцовском городском округе Московской области (поселок Горки-2) ученик совершил вооруженное нападение в здании школы. В Одинцовском городском округе Московской области (поселок Горки-2) ученик совершил вооруженное нападение в здании школы. Он сначала ударил ножом охранника и распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику. От полученных травм ребенок скончался. Нападавший задержан.
Глава ЕК назвала принципы урегулирования конфликта на Украине
Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление, в котором говорится, что для разрешения противостояния между Москвой и Киевом первым делом следует добиться прекращения огня. Она уточнила, что достичь этого можно, обеспечив постоянное давление на Россию. «Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго обездвижили российские активы в ЕС», — заявила глава ЕК.
Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной
Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.