Главные новости к вечеру 16 декабря 2025 года

Если в Киеве доминирует желание подменить выход на сделку «сиюминутными нежизнеспособными» решениями, то Москва вряд ли готова в этом участвовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал представитель Кремля на брифинге для журналистов.