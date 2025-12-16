Ричмонд
Главные новости к вечеру 16 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 16 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

В Кремле ответили на идею о рождественском перемирии

Источник: РИА "Новости"

Если в Киеве доминирует желание подменить выход на сделку «сиюминутными нежизнеспособными» решениями, то Москва вряд ли готова в этом участвовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал представитель Кремля на брифинге для журналистов.

Британия намерена шантажировать США сближением с КНР

Источник: Reuters

Об этом заявили в Службе внешней разведки России. По данным ведомства, Лондон, Париж и Берлин намерены сигнализировать Вашингтону о готовности развивать отношения с Пекином, если американская администрация продолжит настаивать на неприемлемых для европейцев условиях сделки по урегулированию украинского конфликта.

15-летний подросток совершил нападение на подмосковную школу

Источник: РИА "Новости"

В Одинцовском городском округе Московской области (поселок Горки-2) ученик совершил вооруженное нападение в здании школы. В Одинцовском городском округе Московской области (поселок Горки-2) ученик совершил вооруженное нападение в здании школы. Он сначала ударил ножом охранника и распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику. От полученных травм ребенок скончался. Нападавший задержан.

Глава ЕК назвала принципы урегулирования конфликта на Украине

Источник: Reuters

Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление, в котором говорится, что для разрешения противостояния между Москвой и Киевом первым делом следует добиться прекращения огня. Она уточнила, что достичь этого можно, обеспечив постоянное давление на Россию. «Мы готовим новый пакет санкций. И мы надолго обездвижили российские активы в ЕС», — заявила глава ЕК.

Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

