Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина вернула в Белоруссию 15 россиян

С территории Украины были возвращены 15 россиян, Киев передал их Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС. Среди них 12 женщин и трое мужчин.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Об этом договорились уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

«На сегодняшний день у нас не выехали еще члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка… Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — сказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 15 декабря, Москалькова сообщила, что стороны смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям. Диалог по этой теме длился почти полгода. Тогда омбудсмен добавила, что 15 человек отправятся в Россию, еще 15 — вернутся к близким на Украину.

«Несмотря на сложную ситуацию, сегодня практически все органы государственной власти помогают в решении этой важной гуманитарной миссии», — сказала она.

Ранее, 11 декабря, Москалькова заявила, что украинская сторона отказывается принять шестерых своих граждан, которые были эвакуированы из зоны боевых действий в Сумской области.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше