Украина вернула в Белоруссию 15 россиян

«На сегодняшний день у нас не выехали еще члены семьи из Херсонской области, поскольку там сложная оперативная обстановка… Мы будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — сказала Москалькова (цитата по «РИА Новости»).