DB: на флагманской тайваньской подлодке произошла авария

В статье говорится, что из-за инцидента ситуация на Hai Kun (SS-711) быстро стала критической. Гидравлическая система, по словам осведомленного источника, полностью вышла из строя, а Х-образный руль не мог поворачиваться. В результате моряки встали в строй и вынуждены были по очереди управлять рулем.
DB напоминает, что Hai Kun является флагманской лодкой тайваньской программы. Представители ВМС Тайваня и судостроительная компания неоднократно заявляли, что ходовые испытания субмарины проводятся в соответствии с «самыми высокими стандартами и с соблюдением всесторонних мер безопасности», пишет издание.
Командование ВМС Тайваня на пресс-конференции в декабре признало факт инцидента, но заявило, что ситуация оставалась под контролем. После возвращения в порт были выполнены необходимые ремонтные действия и системы подводной лодки теперь работают в штатном режиме, заверили официальные лица.
Однако инсайдер описал гораздо более тревожный сценарий:
Подводная лодка могла двигаться только прямо. Персонал был немедленно собран в кормовой рубке рулевого управления. Были вынесены рычаги управления рулем, и каждый человек поворачивал их вручную. Когда у кого-то заканчивались силы, его место занимал следующий человек.
Источник добавил, что два буксира, сопровождавшие Hai Kun во время испытаний, были вынуждены жестко контролировать нос подводной лодки, чтобы направлять ее движение и предотвратить столкновение с другими судами.
Командование ВМС Тайваня не сообщило о технических деталях неисправности, а также о ее влиянии на более широкий график испытаний. Официальные лица лишь подчеркнули, что ходовые испытания предназначены для выявления слабых мест перед вводом судна в эксплуатацию.