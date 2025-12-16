Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DB: на флагманской тайваньской подлодке произошла авария

На тайваньской подводной лодке Hai Kun во время второго ходового испытания 26 июня произошел серьезный сбой в гидравлической системе, однако ВМС Тайваня признали это только в декабре, сообщает портал Defence Blog со ссылкой на Mirror Media.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что из-за инцидента ситуация на Hai Kun (SS-711) быстро стала критической. Гидравлическая система, по словам осведомленного источника, полностью вышла из строя, а Х-образный руль не мог поворачиваться. В результате моряки встали в строй и вынуждены были по очереди управлять рулем.

DB напоминает, что Hai Kun является флагманской лодкой тайваньской программы. Представители ВМС Тайваня и судостроительная компания неоднократно заявляли, что ходовые испытания субмарины проводятся в соответствии с «самыми высокими стандартами и с соблюдением всесторонних мер безопасности», пишет издание.

Командование ВМС Тайваня на пресс-конференции в декабре признало факт инцидента, но заявило, что ситуация оставалась под контролем. После возвращения в порт были выполнены необходимые ремонтные действия и системы подводной лодки теперь работают в штатном режиме, заверили официальные лица.

Однако инсайдер описал гораздо более тревожный сценарий:

Подводная лодка могла двигаться только прямо. Персонал был немедленно собран в кормовой рубке рулевого управления. Были вынесены рычаги управления рулем, и каждый человек поворачивал их вручную. Когда у кого-то заканчивались силы, его место занимал следующий человек.

источник Mirror Media

Источник добавил, что два буксира, сопровождавшие Hai Kun во время испытаний, были вынуждены жестко контролировать нос подводной лодки, чтобы направлять ее движение и предотвратить столкновение с другими судами.

Командование ВМС Тайваня не сообщило о технических деталях неисправности, а также о ее влиянии на более широкий график испытаний. Официальные лица лишь подчеркнули, что ходовые испытания предназначены для выявления слабых мест перед вводом судна в эксплуатацию.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше