Три округа Нижегородской области получат поощрение за демографию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение направить средства на поддержку команд администраций Шарангского, Тоншаевского и Уренского округов. Такой выбор обусловлен тем, что именно в этих муниципалитетах (среди округов с численностью населения до 50 тыс. человек) по итогам прошлого года достигнуты наиболее позитивные показатели естественного движения населения.