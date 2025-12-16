Три округа Нижегородской области получат поощрение за демографию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение направить средства на поддержку команд администраций Шарангского, Тоншаевского и Уренского округов. Такой выбор обусловлен тем, что именно в этих муниципалитетах (среди округов с численностью населения до 50 тыс. человек) по итогам прошлого года достигнуты наиболее позитивные показатели естественного движения населения.
Не раз подчеркивал, что достижение демографической устойчивости — это приоритет работы органов власти всех уровней. Демографические инициативы, над которыми работает Нижегородская область, должны быть эффективно реализованы на местах, под контролем глав администраций. Ожидаем еще большей мотивации к работе с семьями от всех муниципальных команд.
Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, именно представители администраций ежедневно общаются с жителями и транслируют волнующие их вопросы на все уровни власти.
«Благодаря их работе происходит обмен мнениями. Получая вопросы и предложения от жителей, мы можем корректировать нашу политику, совершенствовать существующие меры поддержки именно с учетом позиции жителей. Вовлеченность и ответственность муниципальных команд позволяют грамотно продвигать важные инициативы и развивать территории, выстраивать доверительные отношения с жителями, добиваясь позитивных перемен на их благо», — считает Андрей Гнеушев.
Директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев отметил, что в небольших муниципалитетах демографические показатели особенно чувствительны к качеству управления.
«Демографические показатели зависят от согласованной работы на всех уровнях, и вклад муниципалитетов в этой связке принципиален. Важно поощрять лидеров, это создает мотивацию искать более эффективные подходы к преодолению вызовов времени, поднимать общий стандарт работы по всей области», — добавил он.
Напомним, в августе министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области определило муниципалитеты региона, продемонстрировавшие наилучшие результаты в части эффективности деятельности органов местного самоуправления и социально-экономического развития. Муниципалитеты-лидеры были отмечены грантами из областного бюджета. Поощрение муниципальных управленческих команд за демографические показатели предусмотрено дополнительно.
Работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 годы также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.