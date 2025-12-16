Запрет на добычу налима ввели в Нижегородской области с 15 декабря

Ловить налима нельзя будет до 31 января 2026 года. В период действия ограничения в местах традиционного скопления рыба будут проводить рейды. За незаконный вылов рыбы любители посидеть с удочкой будут платить штраф в размере 500 рублей за один экземпляр налима. Также нарушителям могут выписать штрафы за нарушение Правил рыболовства в размере от 2 до 5 тысяч рублей.