Запрет на добычу налима ввели в Нижегородской области с 15 декабря

С 15 декабря в Нижегородской области запрещено вылавливать налима. Об этом предупредили в пресс-службе регионального Минлесхоза.
Запрет ввели в период нереста налима — единственного в области представителя пресноводного семейства тресковых.
«Самки способны нереститься всего раз в два-три года, что значительно замедляет темпы восстановления численности. Эти обстоятельства подчёркивают особую важность мер, направленных на сохранение устойчивых популяций налима в наших водоёмах, ведь этот вид обладает не только экологической значимостью, но и существенной промысловой ценностью», — отметили в министерстве.
Ловить налима нельзя будет до 31 января 2026 года. В период действия ограничения в местах традиционного скопления рыба будут проводить рейды. За незаконный вылов рыбы любители посидеть с удочкой будут платить штраф в размере 500 рублей за один экземпляр налима. Также нарушителям могут выписать штрафы за нарушение Правил рыболовства в размере от 2 до 5 тысяч рублей.