«Суд постановил: решения суда первой инстанции отменить. Направить гражданское дело о споре по иску Долиной и встречному иску Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию», — сказано в решении суда, зачитанном в зале заседания.
Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.