Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.