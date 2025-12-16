Госкомитет по имуществу сказал, как обезопасить сделку купли-продажи в Беларуси

Как защитить деньги и нервы при сделках с недвижимостью рассказали к Госкомитете по имуществу Беларуси.
Специалисты напомнили, что при совершении сделок с недвижимостью важно знать права и обязанности, чтобы не попасться на удочку мошенникам и сохранить имущество.
Во-первых, все сделки с недвижимостью подлежат госрегистрации. Сделки, заключенные с участием граждан, также подлежат удостоверению регистратором или нотариусом.
Во-вторых, на момент заключения договора купли-продажи квартиры или дома продавец и покупатель должны договориться по всем важным условиям сделки.
В-третьих, при обращении за удостоверением и регистрацией договора вы подтверждаете, что все сведения и документы достоверны, а вы дееспособны и положения, записанные в договоре, соответствуют вашей воле.
Важно помнить, отметили в Госкомитете по имуществу, что за предоставление недостоверных документов или сведений предусмотрена ответственность.
Кроме того, регистратор не проводит экспертизу подписей и документов и не заменяет собой суд или милицию. Но регистратор ответит на все вопросы об объекте сделки и ее условиях.
