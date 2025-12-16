Ричмонд
Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко

Матвиенко: Совфед готов оказать практическую поддержку ФМБА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тема обеспечения технологического суверенитета РФ в области фарминдустрии и технологий здравоохранения заслуживает особого внимания, Совфед готов оказать практическую поддержку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для успешной работы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Особого внимания заслуживает тема обеспечения технологического суверенитета в области фарминдустрии и технологий здравоохранения. За последние годы вам удалось практически полностью устранить зависимость от импортного оборудования для служб крови, что очень важно», — сказала спикер СФ в ходе «Парламентского диалога» с участием главы агентства Вероники Скворцовой.

Большие усилия направлены на разработку отечественных препаратов для лечения орфанных (редких — ред.) заболеваний, отметила политик.

«И, безусловно, Вероника Игоревна, если необходимы дополнительные законодательные решения, чтобы создать более комфортные условия для этой работы, Совет Федерации готов оказать вам практическую поддержку», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, крайне актуальная тема — забота о репродуктивном здоровье граждан.

«В регионах присутствия ФМБА вам удалось выстроить эффективную систему охраны репродуктивного здоровья. На мой взгляд, необходимо уделять такое же внимание и репродуктивному здоровью мужчин. Здесь есть, над чем поработать», — заключила Матвиенко.

