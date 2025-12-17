Как поменять имя, фамилию и отчество в паспорте

Смена фамилии — стандартная процедура для тех, кто выходит замуж. Того же не скажешь о смене имени: данное родителями, оно сохраняется на всю жизнь. Но при особом желании изменить можно и его, и даже отчество — для этого в РФ существует соответствующая процедура.