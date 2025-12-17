Ричмонд
Как поменять имя, фамилию и отчество в паспорте

Смена фамилии — стандартная процедура для тех, кто выходит замуж. Того же не скажешь о смене имени: данное родителями, оно сохраняется на всю жизнь. Но при особом желании изменить можно и его, и даже отчество — для этого в РФ существует соответствующая процедура.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Мужчина заполняет заявление на смену имени, фамилии и отчества в паспорте
Источник: Domowenock.cuzya/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

В материале подробно рассказываем, как поменять имя, фамилию и отчество в России, какие нужны документы, сколько это стоит и почему могут отказать.

Как поменять имя, фамилию и отчество: пошаговая инструкция

Для удобства сразу приведем пошаговую инструкцию по смене ФИО.

1. Подготовьте паспорт и свидетельство о рождении.

2. При наличии следует также взять: свидетельство о браке или разводе, свидетельства о рождении детей; свидетельство о смерти супруга.

3. Напишите заявление. Через Госуслуги подать его нельзя, но образец доступен онлайн.

4. Обратитесь в загс — лично. Найти ближайший поможет соответствующий реестр.

Для смены имени ребенка нужно также подготовить согласие родителей, усыновителей или попечителя. Если по какой-либо причине получить его не получается, понадобятся дополнительные документы (например решение суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти второго родителя).

Также стоить помнить, что процедура не бесплатна. Подробнее о стоимости расскажем ниже.

В каких случаях можно менять имя

Сменить имя может любой гражданин РФ после наступления совершеннолетия (гражданам помладше нужно соглашение родителей и опеки). Каких-либо серьезных оснований при этом закон не требует — достаточно изъявить желание, основанное исключительно на личных предпочтениях.

Но существует ряд ограничений. Речь идет о символах и словосочетаниях, которые согласно ст. 18 ФЗ от 15.11.1997 N 143-Ф в новом имени использовать запрещено. Это:

  • цифры и числительные;
  • буквенно-цифровые обозначения;
  • символы и знаки препинания (кроме дефиса);
  • бранные слова;
  • указания на титулы и должности.

Иными словами, назваться по примеру сына Илона Маска X Æ A-12 не получится. Нельзя будет взять в качестве имени и словосочетания по типу «Первый Своегоимени», «Царь Всеяруси» и «Агент 007».

Проходившие процедуру смены имени отмечают, что сложнее всего дела обстоят с заменой отчества, особенно если заявитель хочет от него отказаться в принципе.

Какие документы нужны, чтобы изменить имя в паспорте

Еще раз кратко перечислим необходимые для смены имени бумаги:

  • паспорт заявителя;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке или о расторжении брака — при наличии;
  • свидетельства о рождении детей — при наличии;
  • свидетельство о смерти супруга — если применимо;
  • заявление о смене имени (подается лично в загс; форму можно скачать заранее или заполнить на месте);
  • согласие второго родителя, усыновителей или попечителя — при смене имени ребенка;
  • документы, подтверждающие невозможность получить согласие второго родителя — при необходимости (решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти и другие подтверждающие бумаги).

Сколько стоит смена имени и как долго ждать

Деньги на смену имени в паспорте
Источник: Freepik

Стоимость государственной услуги — 5 000 рублей. За выдачу повторных свидетельств сверху придется заплатить по 500 рублей за каждый документ. Поменять имя ребенку возрастом до 14 лет можно только с согласия органов опеки, размер госпошлины при этом составит 700 рублей.

Сроки рассмотрения заявления — до месяца. Иногда процесс может затянуться и до трех месяцев, но в таких случаях обычно предупреждают заранее.

Важно: смену имени должны одобрить. Если все прошло успешно, документы соответствуют стандартам и новое выбранное имя не содержит запрещенных элементов — вам позвонят. В противном случае, впрочем, тоже, но уже с причиной отказа.

После одобрения нужно будет повторно явиться на прием и получить соответствующее свидетельство о смене имени. Также выдадут свидетельства о вашем рождении и при необходимости о рождении детей, браке или разводе, но уже с новыми данными.

Вопросы и ответы

Собрали ответы на волнующие вопросы.

Какие документы потребуется обновиться после смены имени?

После смены ФИО актуализировать придется следующие документы.

1. Паспорт гражданина РФ. Подлежит замене в течение месяца после изменения данных. Размер госпошлины — 300 рублей.

2. Водительское удостоверение. Его обычно переоформляют в срок до 10 дней. Стоимость процедуры — 2 000 рублей, подать документы можно через ГИБДД. Документы на автомобиль также требуют обновления.

3. Дополнительно следует сообщить в страховую компанию — чтобы внести актуальные сведения в полис ОСАГО.

4. ИНН сохраняется прежний, однако для получения свидетельства с новой фамилией необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

5. Военный билет. Это бесплатно, но лучше не затягивать — возможны штрафы.

Нужно ли менять банковские карты?

Да, необходимо после смены имени обратиться в банки, в которых у вас открыты счета, предоставив им новый паспорт и свидетельство о смене имени. Карточки перевыпустят, а данные в мобильных приложениях обновятся самостоятельно.

Нужно ли предупредить работодателя?

Да, после замены ФИО следует обратиться к своему начальству и сообщить о решении, предоставив соответствующие документы. Трудовую книжку бумажного образца менять при этом не придется — новые данные впишут ручкой поверх старых.