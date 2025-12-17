Как поменять имя, фамилию и отчество в паспорте

В материале подробно рассказываем, как поменять имя, фамилию и отчество в России, какие нужны документы, сколько это стоит и почему могут отказать.
Как поменять имя, фамилию и отчество: пошаговая инструкция
Для удобства сразу приведем пошаговую инструкцию по смене ФИО.
1. Подготовьте паспорт и свидетельство о рождении.
2. При наличии следует также взять: свидетельство о браке или разводе, свидетельства о рождении детей; свидетельство о смерти супруга.
3. Напишите заявление. Через Госуслуги подать его нельзя, но образец доступен онлайн.
4. Обратитесь в загс — лично. Найти ближайший поможет соответствующий реестр.
Для смены имени ребенка нужно также подготовить согласие родителей, усыновителей или попечителя. Если по какой-либо причине получить его не получается, понадобятся дополнительные документы (например решение суда о лишении родительских прав или свидетельство о смерти второго родителя).
Также стоить помнить, что процедура не бесплатна. Подробнее о стоимости расскажем ниже.
В каких случаях можно менять имя
Сменить имя может любой гражданин РФ после наступления совершеннолетия (гражданам помладше нужно соглашение родителей и опеки). Каких-либо серьезных оснований при этом закон не требует — достаточно изъявить желание, основанное исключительно на личных предпочтениях.
Но существует ряд ограничений. Речь идет о символах и словосочетаниях, которые согласно ст. 18 ФЗ от 15.11.1997 N 143-Ф в новом имени использовать запрещено. Это:
- цифры и числительные;
- буквенно-цифровые обозначения;
- символы и знаки препинания (кроме дефиса);
- бранные слова;
- указания на титулы и должности.
Иными словами, назваться по примеру сына Илона Маска X Æ A-12 не получится. Нельзя будет взять в качестве имени и словосочетания по типу «Первый Своегоимени», «Царь Всеяруси» и «Агент 007».
Проходившие процедуру смены имени отмечают, что сложнее всего дела обстоят с заменой отчества, особенно если заявитель хочет от него отказаться в принципе.
Какие документы нужны, чтобы изменить имя в паспорте
Еще раз кратко перечислим необходимые для смены имени бумаги:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке или о расторжении брака — при наличии;
- свидетельства о рождении детей — при наличии;
- свидетельство о смерти супруга — если применимо;
- заявление о смене имени (подается лично в загс; форму можно скачать заранее или заполнить на месте);
- согласие второго родителя, усыновителей или попечителя — при смене имени ребенка;
- документы, подтверждающие невозможность получить согласие второго родителя — при необходимости (решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти и другие подтверждающие бумаги).
Сколько стоит смена имени и как долго ждать
Стоимость государственной услуги — 5 000 рублей. За выдачу повторных свидетельств сверху придется заплатить по 500 рублей за каждый документ. Поменять имя ребенку возрастом до 14 лет можно только с согласия органов опеки, размер госпошлины при этом составит 700 рублей.
Сроки рассмотрения заявления — до месяца. Иногда процесс может затянуться и до трех месяцев, но в таких случаях обычно предупреждают заранее.
Важно: смену имени должны одобрить. Если все прошло успешно, документы соответствуют стандартам и новое выбранное имя не содержит запрещенных элементов — вам позвонят. В противном случае, впрочем, тоже, но уже с причиной отказа.
После одобрения нужно будет повторно явиться на прием и получить соответствующее свидетельство о смене имени. Также выдадут свидетельства о вашем рождении и при необходимости о рождении детей, браке или разводе, но уже с новыми данными.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на волнующие вопросы.
Какие документы потребуется обновиться после смены имени?
После смены ФИО актуализировать придется следующие документы.
1. Паспорт гражданина РФ. Подлежит замене в течение месяца после изменения данных. Размер госпошлины — 300 рублей.
2. Водительское удостоверение. Его обычно переоформляют в срок до 10 дней. Стоимость процедуры — 2 000 рублей, подать документы можно через ГИБДД. Документы на автомобиль также требуют обновления.
3. Дополнительно следует сообщить в страховую компанию — чтобы внести актуальные сведения в полис ОСАГО.
4. ИНН сохраняется прежний, однако для получения свидетельства с новой фамилией необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации.
5. Военный билет. Это бесплатно, но лучше не затягивать — возможны штрафы.
Нужно ли менять банковские карты?
Да, необходимо после смены имени обратиться в банки, в которых у вас открыты счета, предоставив им новый паспорт и свидетельство о смене имени. Карточки перевыпустят, а данные в мобильных приложениях обновятся самостоятельно.
Нужно ли предупредить работодателя?
Да, после замены ФИО следует обратиться к своему начальству и сообщить о решении, предоставив соответствующие документы. Трудовую книжку бумажного образца менять при этом не придется — новые данные впишут ручкой поверх старых.