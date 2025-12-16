Ричмонд
В Ленинском округе Иркутска в рамках рейда отловили 12 безнадзорных собак

В питомнике их осматривает ветеринар, делает прививки, проводит стерилизацию и ставит чип.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ленинском округе Иркутска в рамках рейда за один выезд специалисты отловили 12 безнадзорных собак. Их обнаружили в основном на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям и в лесопарковых зонах.

Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, когда животные попадают в питомник, их осматривает ветеринар, делает прививки, проводит стерилизацию и ставит чип. В это же время специалисты наблюдают за поведением каждой собаки.

— Собак, которые после процедур не проявляют агрессии, выпускают обратно в среду их прежнего обитания, — пояснила заместитель начальника отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Ленинским округом Надежда Новикова.

После этого в течение 21 дня за животными наблюдают. При повторном агрессивном поведении, их снова отлавливают и тогда уже передают в приют на постоянное место жительство.