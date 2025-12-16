В РФ приспособили наночастицы для выявления самых агрессивных раковых клеток

Последующее изучение внутренней структуры этих клеток показало, что их цитоскелет устроен несколько иначе, чем у других опухолевых клеток. Нити белков-актинов внутри них оказались более упорядоченными и выстроенными в одном направлении, что предположительно помогает этим тельцам «раздвигать» окружающие ткани и мигрировать за пределы первичной опухоли. Как надеются исследователи, понимание этого позволит создать наночастицы, которые будут точечным образом уничтожать подобные клетки и предотвращать появление метастазов.