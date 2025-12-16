Ричмонд
«Белавиа» предлагает в доппитании космобургеры — вот на каком рейсе

«Белавиа» предлагает на одном из своих рейсов сет космобургеров.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» сообщила, что пока только на рейсе B2 991 Гомель-Москва (аэропорт Шереметьево) возможно заказать дополнительное питание, а именно сет космобургеров с начинками из мяса курицы, говядины и сыра.

Эту новую услугу можно оформить на сайте авиакомпании, а также в офисах продаж.

Кстати, ученые заявили о приближении кометы к Земле — что ждать белорусам.

Кроме того, снег по два рубля за килограмм появился в продаже на крупном рынке под Минском перед Новым годом.

Мы писали, что Белстат сказал о замедлении роста доходов белорусов.