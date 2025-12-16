«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» возглавила рейтинг региональных СМИ

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» возглавила в рейтинг региональных СМИ в Дзене. Топ-10 самых узнаваемых и читаемых средств массовой информации сформировали на основе данных за ноябрь 2025 года.
Отметим, указанный рейтинг — новый инструмент для отслеживания качественных и количественных показателей СМИ. Список формируют с учетом цитируемости, оперативности, качества заголовков, уровня вовлечения аудитории и других критериев. Уделяется внимание количеству подписчиков и не только.
Рейтинг формируется автоматически и обновляется в начале каждого месяца.
«КП» — не только газета, но и мультимедийный холдинг, сохраняющий правду, честность и любовь к читателю. За верность профессии коллектив пользуется заслуженным уважением. Напомним, в мае 2025 года «Комсомолка» отметила свое 100-летие. В честь этой даты ростовский филиал организовал уникальную выставку, на которой можно было проследить историю России на страницах издания.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.