«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» возглавила рейтинг региональных СМИ

«КП» — не только газета, но и мультимедийный холдинг, сохраняющий правду, честность и любовь к читателю. За верность профессии коллектив пользуется заслуженным уважением. Напомним, в мае 2025 года «Комсомолка» отметила свое 100-летие. В честь этой даты ростовский филиал организовал уникальную выставку, на которой можно было проследить историю России на страницах издания.