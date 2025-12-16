Достучаться до Поднебесной: Россия усиливает присутствие на китайском медиарынке

Еще одна гордость НМГ — совместное кинопроизводство. Российско-китайский фильм «Красный шелк» с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным и дебютанткой Чжэн Ханьи в 2025 году с успехом прошел в прокате сначала в РФ, а затем прогремел в Поднебесной. Это обеспечило ему продолжение, о чем тоже говорили на полях форума СМИ в Пекине. Экшен-сиквел «Черный шелк» уже в работе и обещает еще больше сцен, снятых в Китае, и еще больше звездных имен в актерском составе. Уже известно, что к касту присоединились Максим Матвеев, Анастасия Красовская и Александр Радойичич. Релиз «НМГ Кинопрокат» планирует на 2027 год.