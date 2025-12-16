Достучаться до Поднебесной: Россия усиливает присутствие на китайском медиарынке

Перспективы сотрудничества ведущих держав мира — России и Китая — в эти дни обсуждают в Пекине. Там стартовал VI форум СМИ, который объединил на своей площадке несколько десятков лидеров медиаиндустрии двух стран. В программе — обмен опытом и обсуждение стратегических планов. В их числе продолжение совместного проекта «Красный шелк», который с успехом прошел и в российском, и в китайском кинопрокате. О том, каких плодов сотрудничества и сотворчества ждать индустрии и зрителям — в материале «Известий» из Поднебесной.
Пространство для диалога.
Когда до старта пленарного заседания VI форума СМИ России и Китая остаются считанные минуты, в золотом зале международного конференц-центра в сердце Пекина все готово к приему почетных гостей — представителей медиаиндустрии двух стран. Организация — на высшем уровне и до самых мельчайших деталей: на креслах расправлены кружева, изящные местные девушки с впечатляюще отточенной синхронностью наполняют чашки чаем. Принимающая сторона демонстрирует, что это событие для всех имеет особое значение. На мероприятии даже присутствует руководство Коммунистической партии.
— Нужно чаще встречаться и обсуждать волнующие нас проблемы, у нас общие взгляды на вызовы в информационной сфере, — отметил заместитель начальника комитета КПК Пекина, директор Пекинской телерадиовещательной станции Юй Цзюньшэн.
Форум СМИ проводится с 2015 года. В прошлый раз его участники встречались еще в 2019-м. Очевидно, что тем, которые теперь требуют внимания и двустороннего диалога, назрело немало. Поэтому сегодня здесь — руководители ведущих китайских медиа и лидеры российской индустрии.
— Сегодня мы живем в мире фейков, в мире недостоверной информации, извращения истории, и очень важно, чтобы две такие большие державы, где существуют такие мощные, эффективные средства массовой информации, как можно больше сотрудничали в том, чтобы доносить объективную и реальную картину и истории, и мира всему современному человечеству, — подчеркнула в беседе с «Известиями» генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Шаги в этом направлении широкие — российские медиа уже работают в Поднебесной. В частности, Национальная Медиа Группа сотрудничает сразу с несколькими местными гигантами. В мае 2025 года в присутствии лидеров двух стран было заключено соглашение между НМГ и Медиакорпорацией Китая. Кроме того, МИЦ «Известия», часть холдинга, теперь взаимодействует с агентством «Синьхуа» — обменивается информацией, фото- и видеоматериалами.
Что готовит российско-китайское кинопроизводство.
Еще одна гордость НМГ — совместное кинопроизводство. Российско-китайский фильм «Красный шелк» с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным и дебютанткой Чжэн Ханьи в 2025 году с успехом прошел в прокате сначала в РФ, а затем прогремел в Поднебесной. Это обеспечило ему продолжение, о чем тоже говорили на полях форума СМИ в Пекине. Экшен-сиквел «Черный шелк» уже в работе и обещает еще больше сцен, снятых в Китае, и еще больше звездных имен в актерском составе. Уже известно, что к касту присоединились Максим Матвеев, Анастасия Красовская и Александр Радойичич. Релиз «НМГ Кинопрокат» планирует на 2027 год.
Легко пересекает границы и российская анимация, которая становится продолжением культурного диалога. Мультфильм «Три кота» стал хитом у юных зрителей и в России, и в Китае. Там он называется «Семья Михао», а герои говорят на разных диалектах, но простые человеческие ценности, которые закладывают авторы, в переводе не нуждаются. Популярность проекта далеко за пределами родины поэтому объяснима.
— Конечно, нельзя не отметить успех наших анимационных проектов, потому что любимый мультфильм российских детей «Три кота» пользуется огромной популярностью в Китае. Он представлен на всех практически крупнейших интернет-платформах. Больше 5,5 миллиарда просмотров в Китае набрал этот сериал. Конечно, мы не могли не прийти к логичному решению: мы сегодня объявляем о том, что мы произведем специальную китайскую серию, — рассказала о планах Светлана Баланова.
20-минутный спецвыпуск СТС Анимация, входящая в состав холдинга НМГ, готовит в партнёрстве с китайским дистрибьютором, а для разработки сценария будут привлечены местные консультанты.
Все это — диалог, пусть и на разных языках, а также обмен опытом и совместные стратегические планы — сегодня становятся «мягким мостом», по которому Россия и Китай идут не только навстречу друг другу, но и в будущее. VI форум СМИ, собравший на одной площадке несколько десятков представителей прессы двух стран, позволил в него заглянуть: новые проекты уже запущены, а партнерские отношения становятся крепче.
— Было усилено сотрудничество — прежде всего сотрудничество между СМИ. Это сотрудничество охватывает не только традиционные медиа, но и новые медиа, и не только производство контента, но и его распространение — можно сказать, что усиление произошло по всем направлениям. Кроме того, сотрудничество вышло за рамки центрального правительственного уровня, за пределы центральных и общенациональных СМИ, и было расширено на региональные (местные) СМИ, — подвел в разговоре с «Известиями» итог заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, глава пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои.
И с точки зрения обмена, и с точки зрения сотрудничества форум прошел успешно, заключил он.