ВС России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры Долиной

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры певице Ларисе Долиной по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей жилье у певицы. Заявительница оспаривала то, что недвижимость артистке вернули без компенсации покупательнице. Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для обсуждения так называемого «эффекта Долиной» и возможных изменений в регулировании сделок с недвижимостью.
Верховный суд (ВС) России по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной, отменил решения нижестоящих судебных инстанций о возвращении недвижимости артистке.
«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной», — отмечается в аккаунте ВС в мессенджере Max.
При этом суд разрешил Долиной жить в спорной квартире до решения суда второй инстанции.
~Решение Верховного суда вступает в силу немедленно~.
~Долина не приехала в суд~, Лурье лично присутствовала на заседании.
На заседании Верховного суда прокурор выступил против выселения Долиной из квартиры. При этом он отметил, что суды допустили нарушение, отказав Лурье в выплате компенсации.
Полина Лурье и ее защитники оспаривали решение Второго кассационного суда, Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей. Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье. Их зарегистрировали 15 декабря и передали в судебный состав по семейным делам.
«Эффект Долиной».
Летом 2024 года Лариса Долина, действуя под влиянием мошенников, продала Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, после чего перевела их вместе с дополнительными 68 млн рублей сбережений на так называемые «безопасные счета».
Позже Долина обратилась в суд с требованием вернуть недвижимость. Мосгорсуд вынес решение в пользу артистки, позднее его подтвердил Хамовнический суд. При этом в судебных решениях инстанции ~не обязали Долину вернуть Полине Лурье деньги, заплаченные за квартиру~.
Кроме того, суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании убытков с певицы, постановив, что покупательница квартиры должна требовать компенсацию не с Долиной, а с мошенников, которые получили ее деньги.
При этом по данным РИА Новости по документам собственником квартиры до сих пор остается Лурье, из-за чего ей пришлось выплатить налог за квартиру, сумма которого составила более 100 тыс. руб.
Ситуация с возвращением квартиры певице без компенсации для Полины Лурье вызвала широкий резонанс.
В Госдуме на фоне участившихся случаев с расторжением сделок с недвижимостью — якобы совершенных продавцами под давлением мошенников по «схеме Долиной» — предложили ввести «периоды охлаждения» и другие защитные меры, чтобы добросовестные покупатели не лишались как приобретенных квартир, так и потраченных средств.
«Отмена» Ларисы Долиной.
На фоне судебных решений в пользу певицы, а также растущего количества новостей о новых случаях по обману покупателей недвижимости по «схеме Долиной», в СМИ появилась критика в адрес артистки.
В соцсетях начали появляться мемы и пародии на народную артистку. Певица Слава записала видеообращение, в котором в резких выражениях сообщила, что ~из-за «эффекта Долиной» она теперь не может реализовать свою дорогостоящую квартиру~.
Лариса Долина 5 декабря появилась в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале и заявила, что вернет Лурье потраченные ею деньги.
«Вы, также как и я, пострадавшая. Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — сказала Долина.
Однако адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что Долина заявила о намерении вернуть деньги только после обращения Полины Лурье в Верховный суд на фоне общественного резонанса.
Свириденко добавила, что Долина при этом предлагала вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. Кроме того, после выступления в эфире «Пусть говорят» певица или ее представители не выходили на связь с Лурье.
«Нет, после этого заявления с нами никто не связывался», — рассказала Свириденко.
Адвокат подчеркивала, что Полина Лурье не согласна с предложением Долиной.