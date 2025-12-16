ВС России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры Долиной

В Госдуме на фоне участившихся случаев с расторжением сделок с недвижимостью — якобы совершенных продавцами под давлением мошенников по «схеме Долиной» — предложили ввести «периоды охлаждения» и другие защитные меры, чтобы добросовестные покупатели не лишались как приобретенных квартир, так и потраченных средств.