Семье, друзьям и коллегам: идеи для подарков на Новый год

Близится Новый год, и многие люди уже выбирают подарки для своих родных и друзей. Однако порой придумать идею для подарка бывает не так просто. Что можно подарить на праздник — в подборке «Вечерней Москвы».

Источник: Freepik.com

Друзьям

Если друзья обустраивают быт, то отличным вариантом будет подарить что-то из товаров для дома. Это могут быть:

  • плед;
  • заварной чайник и набор пиал или чашек;
  • декоративные тарелки;
  • красивые столовые приборы;
  • фигурки или статуэтки;
  • комнатные растения;
  • кофеварка и другая бытовая техника;
  • мыло ручной работы;
  • набор бокалов;
  • набор для приготовления коктейлей;
  • персонализированная кружка.

Если ваши друзья любят путешествовать, то хорошим вариантом будет деревянная карта мира, на которой можно отмечать посещенные города и страны, или удобную подушку для поездок.

Также друзьям можно подарить:

  • книгу любимого автора в подарочном издании;
  • портативную колонку;
  • билеты на концерт любимого исполнителя;
  • термос;
  • подарочную карту в магазин одежды;
  • автокормушку для животных.

Родителям

Родителям можно подарить что-то полезное, например:

  • электрогриль;
  • увлажнитель воздуха;
  • массажер;
  • пароварку;
  • постельное белье;
  • блендер;
  • пылесос;
  • настольную лампу для чтения;
  • подставку для очков;
  • электронную книгу.

Кроме того, родителей можно порадовать и более простыми, но не менее ценными подарками, например:

  • праздничной скатертью с изображением символа 2026 года — Красной Огненной Лошади;
  • семейным фотоальбомом;
  • кошельком;
  • вазой;
  • набором тарелок;
  • билетом на культурное мероприятие, например, в театр или на балет;
  • праздничными бокалами;
  • гирляндой;
  • набором для бани;
  • набором красивых украшений для елки.

Парню или мужу

Мужу или парню можно подарить как что-то практичное, например, анатомическую подушку или набор инструментов, так и яркие впечатления. Это могут быть:

  • билет на концерт;
  • билет на футбол или другое спортивное мероприятие;
  • полет в аэротрубе;
  • поход в картинг.

Также хорошими подарками парню или мужу могут быть:

  • новый галстук;
  • абонемент в спортивный зал;
  • набор специй и соусов;
  • набор ароматизаторов в машину;
  • парфюм;
  • набор рюмок.

Девушке или жене

Девушку или жену можно порадовать чем-то связанным с красотой и здоровьем, например:

  • сертификатом в спа-салон;
  • косметическим зеркалом;
  • стильным чехлом для телефона;
  • ювелирными изделиями;
  • набором по уходу за кожей;
  • сеансом массажа;
  • ковриком для йоги;
  • подарочной картой в магазин косметики.

Подарок жене или девушке может быть также связан с творчеством и хобби, например, это может быть сертификат на урок живописи или мастер-класс по лепке.

Также любимой можно подарить:

  • банный халат или пижаму;
  • ароматические свечи;
  • шкатулку для украшений;
  • билет в театр или на концерт;
  • набор для создания карты желаний.

Детям

При выборе подарка детям можно обратить внимание на что-то развлекательное или развивающее:

  • набор для рисования;
  • настольная игра;
  • набор для научных экспериментов;
  • конструктор;
  • детский набор для караоке;
  • кукольный домик;
  • машинка с дистанционным управлением;
  • коньки;
  • лыжи;
  • глобус;
  • поход на квест.

Также детям можно подарить:

  • большой набор с любимыми сладостями;
  • комплект значков с персонажами из любимых мультфильмов;
  • копилку.

Коллегам

Коллегам можно подарить:

  • подарочный сертификат на определенную сумму в любимый ресторан;
  • книги, связанные с вашей профессией, или по саморазвитию;
  • ароматические свечи;
  • подарочные наборы чая или кофе;
  • набор стильных канцелярских принадлежностей в офис;
  • подписки на онлайн-сервисы;
  • курс по изучению иностранного языка;
  • пауэрбанк;
  • настольный органайзер;
  • настольное растение;
  • персонализированную кружку.

При выборе подарка для многих играет роль и денежный фактор. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как выбрать подарки, не поставив под удар личный бюджет.