Семье, друзьям и коллегам: идеи для подарков на Новый год

Друзьям
Если друзья обустраивают быт, то отличным вариантом будет подарить что-то из товаров для дома. Это могут быть:
- плед;
- заварной чайник и набор пиал или чашек;
- декоративные тарелки;
- красивые столовые приборы;
- фигурки или статуэтки;
- комнатные растения;
- кофеварка и другая бытовая техника;
- мыло ручной работы;
- набор бокалов;
- набор для приготовления коктейлей;
- персонализированная кружка.
Если ваши друзья любят путешествовать, то хорошим вариантом будет деревянная карта мира, на которой можно отмечать посещенные города и страны, или удобную подушку для поездок.
Также друзьям можно подарить:
- книгу любимого автора в подарочном издании;
- портативную колонку;
- билеты на концерт любимого исполнителя;
- термос;
- подарочную карту в магазин одежды;
- автокормушку для животных.
Родителям
Родителям можно подарить что-то полезное, например:
- электрогриль;
- увлажнитель воздуха;
- массажер;
- пароварку;
- постельное белье;
- блендер;
- пылесос;
- настольную лампу для чтения;
- подставку для очков;
- электронную книгу.
Кроме того, родителей можно порадовать и более простыми, но не менее ценными подарками, например:
- праздничной скатертью с изображением символа 2026 года — Красной Огненной Лошади;
- семейным фотоальбомом;
- кошельком;
- вазой;
- набором тарелок;
- билетом на культурное мероприятие, например, в театр или на балет;
- праздничными бокалами;
- гирляндой;
- набором для бани;
- набором красивых украшений для елки.
Парню или мужу
Мужу или парню можно подарить как что-то практичное, например, анатомическую подушку или набор инструментов, так и яркие впечатления. Это могут быть:
- билет на концерт;
- билет на футбол или другое спортивное мероприятие;
- полет в аэротрубе;
- поход в картинг.
Также хорошими подарками парню или мужу могут быть:
- новый галстук;
- абонемент в спортивный зал;
- набор специй и соусов;
- набор ароматизаторов в машину;
- парфюм;
- набор рюмок.
Девушке или жене
Девушку или жену можно порадовать чем-то связанным с красотой и здоровьем, например:
- сертификатом в спа-салон;
- косметическим зеркалом;
- стильным чехлом для телефона;
- ювелирными изделиями;
- набором по уходу за кожей;
- сеансом массажа;
- ковриком для йоги;
- подарочной картой в магазин косметики.
Подарок жене или девушке может быть также связан с творчеством и хобби, например, это может быть сертификат на урок живописи или мастер-класс по лепке.
Также любимой можно подарить:
- банный халат или пижаму;
- ароматические свечи;
- шкатулку для украшений;
- билет в театр или на концерт;
- набор для создания карты желаний.
Детям
При выборе подарка детям можно обратить внимание на что-то развлекательное или развивающее:
- набор для рисования;
- настольная игра;
- набор для научных экспериментов;
- конструктор;
- детский набор для караоке;
- кукольный домик;
- машинка с дистанционным управлением;
- коньки;
- лыжи;
- глобус;
- поход на квест.
Также детям можно подарить:
- большой набор с любимыми сладостями;
- комплект значков с персонажами из любимых мультфильмов;
- копилку.
Коллегам
Коллегам можно подарить:
- подарочный сертификат на определенную сумму в любимый ресторан;
- книги, связанные с вашей профессией, или по саморазвитию;
- ароматические свечи;
- подарочные наборы чая или кофе;
- набор стильных канцелярских принадлежностей в офис;
- подписки на онлайн-сервисы;
- курс по изучению иностранного языка;
- пауэрбанк;
- настольный органайзер;
- настольное растение;
- персонализированную кружку.
При выборе подарка для многих играет роль и денежный фактор. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как выбрать подарки, не поставив под удар личный бюджет.