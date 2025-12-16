В Молдове вступает в силу новый закон о гражданстве: Как это коснется жителей Приднестровья и Украины, и кому могут отказать в паспорте РМ

Также есть пункт, касающийся лиц, которые приобрели гражданство за участие в программе инвестиций, но находятся под международными санкциями. Во времена правления Владимира Плахотнюка множество иностранных бизнесменов подали документы на получение молдавского гражданства, отмечает Курэрару. Но это были не инвестиции, а «вложения в более вальяжный способ передвижения по ЕС», поэтому, по словам эксперта, они могут быть теперь лишены гражданства.