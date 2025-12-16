Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове вступает в силу новый закон о гражданстве: Как это коснется жителей Приднестровья и Украины, и кому могут отказать в паспорте РМ

Новый закон приближает процедуру к европейским стандартам: заявление теперь будет подаваться только лично, посредники исключены, а просители пройдут углубленную проверку.

Источник: Комсомольская правда

24 декабря в Молдове вступит в силу новый закон о гражданстве. Правила станут строже и затронут как тех иностранцев, которые уже получили паспорта, так и тех, кто собирается это сделать.

Иностранцы с молдавскими корнями и «инвесторы».

Новые правила касаются и тех, кто подает документы по происхождению или восстановлению гражданства — ранее для них применялась упрощенная процедура. Более жесткие меры вводятся для предотвращения получения гражданства мошенническими методами, пишет в своём материале DW.

Агентство госуслуг Молдовы сообщило, что за последние три года выявлены более ста попыток получить гражданство с помощью поддельных документов.

Новый закон приближает процедуру к европейским стандартам: заявление теперь будет подаваться только лично, посредники исключены, а просители пройдут углубленную проверку.

Из-за новых правил консульский отдел посольства Молдовы в Украине предупредил о приостановке «на неопределенный срок» приема заявлений на получение гражданства с 23 декабря.

С начала полномасштабного вторжение России более 4,6 тыс. украинских граждан подали заявления на восстановление гражданства Молдовы, и большинство уже имеют новые паспорта.

При этом число россиян с молдавскими корнями в разы больше — заявления подали около 14 тыс.

Общее же количество обращений к середине этого года составило 30 тыс. Из них до 40% приходится на жителей Приднестровья, пояснил депутат PAS Василе Грэдинару.

Эксперт WatchDog Андрей Курэрару считает, что во-первых закон призван остановить тех граждан России, которые потенциально могут использовать молдавское гражданство для «оперативных действий» в Евросоюзе. Дополнительные проверки призваны пресечь такие планы.

Также есть пункт, касающийся лиц, которые приобрели гражданство за участие в программе инвестиций, но находятся под международными санкциями. Во времена правления Владимира Плахотнюка множество иностранных бизнесменов подали документы на получение молдавского гражданства, отмечает Курэрару. Но это были не инвестиции, а «вложения в более вальяжный способ передвижения по ЕС», поэтому, по словам эксперта, они могут быть теперь лишены гражданства.

Приднестровцы, пошедшие в армию РФ.

Кроме того, закон коснётся тех, кто состоит в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Курэрару отмечает, что они «должны понять, что их участие в незаконной парамилитарной группе ведет к потере молдавского гражданства».

«Молодежь два раза подумает, делать ли карьеру в армии ПМР*, ведь кроме передвижения по ЕС теряются еще ряд социальных преимуществ», — добавляет он.

Речь идет о статье 22 нового закона, в которой описана процедура лишения гражданства Молдовы указом президента страны. Такая мера предусмотрена для лиц, которые вступили в незаконные вооруженные формирования, вооруженные силы неконституционного образования или государства-агрессора, признанного таковым ООН, Европарламентом или парламентом Молдовы.

Отметим, Приднестровье в марте 2022 года уже было признано Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) зоной российской оккупации.

Бюро политик по реинтеграции делит российское военное присутствие в Приднестровье на две части. Контингент в составе Совместных миротворческих сил под наблюдением Объединенной контрольной комиссии с участием ОБСЕ оценен в 430 человек. Но еще около 1,5 тыс. военных входят в состав ОГРВ, которые находятся там без согласия конституционных властей Молдовы и не имеют права дислокации.

«Россия, не имея общей границы с Молдовой, не может проводить ротацию военных, поэтому в ОГРВ служат местные жители, которые устроились туда не воевать, а “как на работу”», — рассказал бывший приднестровский чиновник и политзаключённый Геннадий Чорба. В реальности, считает он, под действие нового закона попадет больше людей: нужно добавить вневедомственную охрану воинских частей, вольнонаемных работников.

Все они — военнослужащие армии РФ, поясняет Чорба, они принимали присягу, а сделать это может только гражданин России. На этот аспект указывает и Андрей Курэрару: «Международное право не позволяет оставлять человека без гражданства, поэтому лишение молдавского паспорта предполагает глубокую проверку и уверенность в наличии второго гражданства у военнослужащих таких формирований».

Отметим, что подписавшие контракты с ОГРВ жители региона фактически не имеют возможности их расторгнуть с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Чорба считает, что новый закон на фоне уже год длящегося газового кризиса в Приднестровье говорит о скорой реинтеграции левобережья в единую Молдову.

Отметим, 1 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила после встречи министров обороны ЕС, что вывод российских войск из Приднестровья должен стать ключевой частью переговоров о мире в Украине.

На следующий день госсекретарь МИД Молдовы Валериу Мижа обсудил со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком помощь, которую ОБСЕ может оказать в вывозе и уничтожении иностранных боеприпасов, находящихся на территории Молдовы.

3 декабря же вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь после заседания правительства заявил, что план реинтеграции страны активно разрабатывается вместе с Евросоюзом и США, но власти пока не раскрывают детали стратегии из-за чувствительных вопросов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).

Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.

«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).

Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.

В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше