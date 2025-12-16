В Молдове вступает в силу новый закон о гражданстве: Как это коснется жителей Приднестровья и Украины, и кому могут отказать в паспорте РМ

24 декабря в Молдове вступит в силу новый закон о гражданстве. Правила станут строже и затронут как тех иностранцев, которые уже получили паспорта, так и тех, кто собирается это сделать.
Иностранцы с молдавскими корнями и «инвесторы».
Новые правила касаются и тех, кто подает документы по происхождению или восстановлению гражданства — ранее для них применялась упрощенная процедура. Более жесткие меры вводятся для предотвращения получения гражданства мошенническими методами, пишет в своём материале DW.
Агентство госуслуг Молдовы сообщило, что за последние три года выявлены более ста попыток получить гражданство с помощью поддельных документов.
Новый закон приближает процедуру к европейским стандартам: заявление теперь будет подаваться только лично, посредники исключены, а просители пройдут углубленную проверку.
Из-за новых правил консульский отдел посольства Молдовы в Украине предупредил о приостановке «на неопределенный срок» приема заявлений на получение гражданства с 23 декабря.
С начала полномасштабного вторжение России более 4,6 тыс. украинских граждан подали заявления на восстановление гражданства Молдовы, и большинство уже имеют новые паспорта.
При этом число россиян с молдавскими корнями в разы больше — заявления подали около 14 тыс.
Общее же количество обращений к середине этого года составило 30 тыс. Из них до 40% приходится на жителей Приднестровья, пояснил депутат PAS Василе Грэдинару.
Эксперт WatchDog Андрей Курэрару считает, что во-первых закон призван остановить тех граждан России, которые потенциально могут использовать молдавское гражданство для «оперативных действий» в Евросоюзе. Дополнительные проверки призваны пресечь такие планы.
Также есть пункт, касающийся лиц, которые приобрели гражданство за участие в программе инвестиций, но находятся под международными санкциями. Во времена правления Владимира Плахотнюка множество иностранных бизнесменов подали документы на получение молдавского гражданства, отмечает Курэрару. Но это были не инвестиции, а «вложения в более вальяжный способ передвижения по ЕС», поэтому, по словам эксперта, они могут быть теперь лишены гражданства.
Приднестровцы, пошедшие в армию РФ.
Кроме того, закон коснётся тех, кто состоит в Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Курэрару отмечает, что они «должны понять, что их участие в незаконной парамилитарной группе ведет к потере молдавского гражданства».
«Молодежь два раза подумает, делать ли карьеру в армии ПМР*, ведь кроме передвижения по ЕС теряются еще ряд социальных преимуществ», — добавляет он.
Речь идет о статье 22 нового закона, в которой описана процедура лишения гражданства Молдовы указом президента страны. Такая мера предусмотрена для лиц, которые вступили в незаконные вооруженные формирования, вооруженные силы неконституционного образования или государства-агрессора, признанного таковым ООН, Европарламентом или парламентом Молдовы.
Отметим, Приднестровье в марте 2022 года уже было признано Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) зоной российской оккупации.
Бюро политик по реинтеграции делит российское военное присутствие в Приднестровье на две части. Контингент в составе Совместных миротворческих сил под наблюдением Объединенной контрольной комиссии с участием ОБСЕ оценен в 430 человек. Но еще около 1,5 тыс. военных входят в состав ОГРВ, которые находятся там без согласия конституционных властей Молдовы и не имеют права дислокации.
«Россия, не имея общей границы с Молдовой, не может проводить ротацию военных, поэтому в ОГРВ служат местные жители, которые устроились туда не воевать, а “как на работу”», — рассказал бывший приднестровский чиновник и политзаключённый Геннадий Чорба. В реальности, считает он, под действие нового закона попадет больше людей: нужно добавить вневедомственную охрану воинских частей, вольнонаемных работников.
Все они — военнослужащие армии РФ, поясняет Чорба, они принимали присягу, а сделать это может только гражданин России. На этот аспект указывает и Андрей Курэрару: «Международное право не позволяет оставлять человека без гражданства, поэтому лишение молдавского паспорта предполагает глубокую проверку и уверенность в наличии второго гражданства у военнослужащих таких формирований».
Отметим, что подписавшие контракты с ОГРВ жители региона фактически не имеют возможности их расторгнуть с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Чорба считает, что новый закон на фоне уже год длящегося газового кризиса в Приднестровье говорит о скорой реинтеграции левобережья в единую Молдову.
Отметим, 1 декабря глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила после встречи министров обороны ЕС, что вывод российских войск из Приднестровья должен стать ключевой частью переговоров о мире в Украине.
3 декабря же вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь после заседания правительства заявил, что план реинтеграции страны активно разрабатывается вместе с Евросоюзом и США, но власти пока не раскрывают детали стратегии из-за чувствительных вопросов.
