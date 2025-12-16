Ричмонд
Группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря

Кубраков: группы противодействия дронам будут использованы в Минске во время ВНС.

Источник: Комсомольская правда

Группы противодействия беспилотным летательным аппаратам будут использованы в Минске во время Всебелорусского народного собрания для обеспечения безопасности, сообщил sputnik.by со ссылкой на главу МВД Беларуси Ивана Кубракова.

По его словам, отслеживать обстановку в столице, осуществлять контроль за объектами инфраструктуры Минска кроме дронов специалисты будут также с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

«Задействоваться саперно-пиротехнические группы, группы противодействия БЛА и интернет-мониторинга», — добавил глава МВД, говоря о системе безопасности проведения ВНС.

Напомним, что Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 18 и 19 декабря (здесь подробнее). А одним из основных вопросов на собрании будет обсуждение программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026−2030 годы (все подробности здесь).

Мы писали, что госкомитет по имуществу сказал, как обезопасить сделку купли-продажи в Беларуси.