Руководитель Росавиации и министр транспорта РФ проверил работу аэропорта Платов

Руководитель Росавиации Дмитрия Ядров ознакомился с работой аэропорта Платов. Об этом сообщают в федеральном агентстве во вторник, 16 декабря.
— Рабочий визит на юг России совершила представительная делегация. В нее вошли Министр транспорта Андрей Никитин, глава Росавиации Дмитрий Ядров и заместитель губернатора Ростовской области Алена Беликова, — уточнили в пресс-службе.
Они детально оценили инфраструктуру аэропортового комплекса. Генеральный директор холдинга «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский проинформировал гостей о производственной деятельности. Особое внимание уделили работе в условиях временных ограничений на обслуживание регулярных рейсов.
Делегация осмотрела ключевые зоны пассажирского терминала. Чиновники прошли через зоны регистрации и выхода на посадку, проверили пункт пропуска через государственную границу. Также они оценили организацию сервиса, включая игровые пространства для детей.
В ходе визита представители федеральных и региональных властей пообщались с работниками аэропорта и сотрудниками специальных служб. Они обсудили текущую операционную деятельность и дальнейшие планы развития воздушной гавани.
Губернатор Ростовской области сообщил о возможном открытии аэропорта Платов.