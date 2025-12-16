В Росатоме успешно завершены испытания в экстремальных условиях топлива для ВТГР

Реакторы типа ВТГР относятся к энергетическим системам поколения IV по классификации МАГАТЭ. Топливо ВТГР представляет собой микротвэлы, состоящие из сферического топливного сердечника (керна) с многослойным защитным покрытием, размещенные в графитовой матрице и упакованные в цилиндрические топливные компакты. «На исследовательских реакторных установках научного дивизиона Росатома успешно завершены испытания образцов топлива ВТГР в условиях, которые могут достигаться в реакторе в случае нарушения нормальных условий эксплуатации. Всего испытано более 20 образцов топлива ВТГР с достижением выгорания от 3% до 13%, включая уникальные эксперименты с облучением при температурах на уровне 1600−1700 градусов Цельсия и обеспечением онлайн-контроля выхода продуктов деления», — сообщает пресс-служба научного дивизиона Росатома.