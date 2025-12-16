Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ученые наблюдают довольно быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра», — рассказали там.
Причина в том, что довольно крупная корональная дыра несколько дней назад вошла в зону воздействия на Землю. Ранее же ученые предполагали, что до пика есть еще около суток в запасе.
Согласно прогнозу магнитных бурь, максимум возможных возмущений произойдет в ночь на четверг. Однако, если рост скорости ветра продолжится, это может произойти и раньше.
Магнитные бури приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.