лица_ВНС. Молодой специалист: у молодежи должно быть желание развиваться и делать страну лучше

У белорусской молодежи есть все возможности, чтобы не только развиваться профессионально, но и прокачивать личностные качества. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат ВНС от Белорусского республиканского союза молодежи, инженер-технолог ОАО «Амкодор-Унимод» Алексей Балыш.
«Для людей в каждой стране больше всего важны условия для нормальной, безопасной и достойной жизни, возможность развиваться. Особое значение имеют базовые потребности, доступное и качественное здравоохранение, образование, инфраструктура, справедливая оплата труда. Лично у меня наибольший интерес вызывает сектор промышленности и экономическая стратегия нашего государства на ближайшее будущее. В целом очень интересуюсь технологиями, — поделился молодой человек. — Я работаю начальником технологического бюро гидромеханических коробок передач, непосредственно на предприятии занимаюсь цифровизацией производства, а также внедрением современных систем автоматизации».
Алексей Балыш уверен, что для занятых в секторе промышленности страны возможности и перспективы развития очень велики. «Помимо цифровизации нашего производства, я занимаюсь еще несколькими проектами на предприятии. Среди них — создание многофункционального ресурсного центра, а также создание и ведение лаборатории по испытаниям режущего инструмента, внедрение автоматизации в процессы внутри предприятия. У меня как сотрудника предприятия огромные возможности в саморазвитии, ведении интересных и очень нужных проектов для сектора промышленности в целом. И я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы развиваться в Беларуси не только профессионально, но и развивать софт скиллы, — добавил он. — Для молодежи в нашей стране открыты все двери. Главное — желание развиваться и делать нашу страну еще лучше. Если человек сам не проявляет инициативу и тягу к саморазвитию, а просто плывет по течению, естественно, ему всегда будет казаться, что происходит слишком мало, предоставляется мало шансов, перспектив и прочего. Но если человек работает над собой, развивается, то он всегда достигает поставленных целей».
«Беларусь — классная страна, где созданы все условия для качественной жизни. Развивается инфраструктура, растет количество и качество общественного транспорта, строятся новые детские сады и школы, новые кварталы. Зарплата на предприятиях постоянно растет, в магазинах есть все необходимые товары для жизни и даже больше. В стране создаются условия для всестороннего развития детей и взрослых, — поделился молодой человек. — Есть условия для ведения предпринимательской деятельности, и оказывается поддержка в развитии различных инициатив, бизнес-идей, научных проектов. В общем, в нашей стране любой человек может не только жить комфортно, но и развиваться».
Алексей Балыш убежден, что звание делегата ВНС — это огромная ответственность. «Ощущаются гордость и отчетливая решимость к новым свершениям в профессиональной сфере. Да и в целом в любой сфере деятельности. На ВНС обсуждаются глобальные политические, экономические, социальные вопросы, принимаются решения о дальнейшей стратегии развития Беларуси. Конечно же, это оставляет след и в повседневной жизни. Как минимум ты стараешься быть примером в работе, лидером в коллективе, проводя работу не только с профессиональными вопросами, но и в том числе обсуждая развитие нашей страны. Смотря на тебя, окружающие должны видеть и понимать, почему именно ты носишь такое звание, и стремиться за тобой», — отметил Алексей.
«Лично меня интересует, планируется ли открытие молодежного совета из числа делегатов Всебелорусского народного собрания от молодежи. Данный совет мог бы стать связующим звеном между органами власти и молодыми людьми. Молодежь могла бы перенимать опыт старшего поколения, а нынешние управленцы смогут получить обратную связь от юного поколения», — считает Алексей Балыш. -0-