лица_ВНС. Молодой специалист: у молодежи должно быть желание развиваться и делать страну лучше

Алексей Балыш уверен, что для занятых в секторе промышленности страны возможности и перспективы развития очень велики. «Помимо цифровизации нашего производства, я занимаюсь еще несколькими проектами на предприятии. Среди них — создание многофункционального ресурсного центра, а также создание и ведение лаборатории по испытаниям режущего инструмента, внедрение автоматизации в процессы внутри предприятия. У меня как сотрудника предприятия огромные возможности в саморазвитии, ведении интересных и очень нужных проектов для сектора промышленности в целом. И я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы развиваться в Беларуси не только профессионально, но и развивать софт скиллы, — добавил он. — Для молодежи в нашей стране открыты все двери. Главное — желание развиваться и делать нашу страну еще лучше. Если человек сам не проявляет инициативу и тягу к саморазвитию, а просто плывет по течению, естественно, ему всегда будет казаться, что происходит слишком мало, предоставляется мало шансов, перспектив и прочего. Но если человек работает над собой, развивается, то он всегда достигает поставленных целей».