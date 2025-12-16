Маленькие залы, любимые фильмы и конкуренция с интернетом. Чем живет старейший кинотеатр Минска

Запах попкорна, приглушенный свет и возможность забыть об окружающем мире на пару часов — именно с этим у многих ассоциируются кинотеатры. Но сегодня это место, где не только показывают фильмы, это целое культурное пространство для полноценного и увлекательного отдыха. В преддверии Дня белорусского кино корреспонденты БЕЛТА побывали в старейшем кинотеатре столицы «Победа», который открылся в 2024 году после реконструкции, и узнали, как он сочетает богатое прошлое с современными трендами и почему остается одним из любимых мест для встреч с большим кино.
«Сейчас кинотеатр “Победа” — это уникальный, многофункциональный объект, где проходят не только показы, но и другие события. Здесь есть место для выставок и разные залы повышенной комфортности. Если говорить про кинооборудование, оно соответствует международным стандартам. Везде стоят лазерные проекторы и выстроен звук», — рассказал генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Владимир Карачевский.
Киноиндустрия — это не только киностудия, создатели и правообладатели, но и демонстраторы и прокатчики. Сегодня в столичной государственной сети 13 кинотеатров и 31 кинозал. Общая вместимость — около 7 тыс. мест. В кинотеатре «Победа» популярностью пользуется не только главный зал для больших показов. В 24-местном зале показывают фестивальное кино, артхаус, фильмы на языке оригинала. С помощью специального оборудования в нем даже может подключиться сурдопереводчик. В детском зале представляют мультфильмы и семейное кино, а в уютный 12-местный зал мест приходят не только посмотреть фильмы, но и провести культурную программу, тимбилдинг или отметить день рождения. Активно используется зал, в котором сразу можно заказать перекусить. Это особенно актуально для тех, кто пришел на большой фильм.
По словам Владимира Карачевского, сегодня популярностью пользуются маленькие залы и нишевое кино. «Вообще, есть кризис идей в кино, часто используются вторичные идеи. Фильмов-событий, собирающих большие залы, стало намного меньше. Хорошо, если в год выходит 3−4 фильма, которые являются паровозом всего кинопроката. Эта тенденция мировая. Еще у зрителя огромный выбор. Если раньше люди смотрели одно и то же, то сегодня все разбились по интересам. Кто-то увлекается хоррорами, кто-то смотрит драмы, кто-то — комедии, кто-то — фэнтези, а кому-то нравится андерграунд. И скорее зритель пойдет в зал на 50 или 100 мест, чем 1000, потому что в первом ему будет комфортнее», — добавил гендиректор столичного «Киновидеопроката».
Большим вызовом для киноиндустрии стало активное развитие онлайн-платформ и возможность смотреть кино в интернете. Многие из них не только поставляют, но и снимают очень качественные сериалы, где каждая серия — чуть ли не полноценный фильм. Из-за этого пошел тренд на многослойное кино, которое сложно уместить в один художественный фильм, и ряд серьезных кинопроизводителей ушли делать кино для онлайн-платформ.
Развитие новых технологий и домашних кинотеатров очень сильно повлияло на мировой кинопрокат и привело к кризису, поэтому сегодня прокатчики всего мира борются за зрителя. Кроме того, за последние пять лет в Беларуси сильно изменилось пространство развлечений. Появились интерактивные площадки, музейные кварталы, рестораны и тематические кафе, что усилило конкуренцию. При этом интерес к кинопрокату остается, и люди любят пересматривать старые фильмы на большом экране, чтобы окунуться в ностальгическую атмосферу. Поэтому проводятся ретроспективные показы фильмов фильмы Кэмерона, Тарантино, Германа и Феллини, Миядзаки, а также таких хитов, как фильмы о Гарри Поттере.
«Наши кинотеатры работают с публикой дифференцированно. Например, в кинотеатрах спальных районов в выходные дни особым спросом пользуется семейное кино. При этом идет работа над привлечением публики на дневные сеансы. Так, мы запустили программу лояльности, чтобы по детскому, студенческому и “бархатному” билету зрители могли всего за шесть рублей посмотреть фильмы, которые вторую неделю находятся в прокате. В таких кинотеатрах, как “Центральный”, зрители активно ходят на спектакли и концерты в записи, прямые трансляции и проект “Живая музыка кино”. Кинотеатр “Москва” находится в месте высокой проходимости, поэтому там показывают большое зрительское кино, международные и фестивальные проекты. У кинотеатра “Победа” есть своя постоянная кинопублика и некая эстетская история. К примеру, здесь могут хорошо пройти ретроспективы Трюффо или Миядзаки, но не соберет кассу “Дэдпул”, — пояснил Владимир Карачевский.
По его словам, за последние два года увеличились показы белорусских фильмов. Раньше они составляли 3−5% от всего кинопоказа, а сегодня — 16−17%. Лидерами проката за последние три года были картины «На другом берегу», «Черный замок», «Классная». Сейчас идет фильм «Переломный момент», а в следующем году ожидаются две большие премьеры: «Батька Минай. Партизанская легенда» и «Одно на двоих». Также в кинотеатрах Минска можно увидеть белорусское анимационное и документальное кино.
«Мы стараемся максимально поддерживать и старое, и новое кино. В рамках праздника города мы запустили акцию и в 12.00 во всех кинотеатрах города показали документальный фильм “Минска элегия” Национальной киностудии, посвященный нашему городу», — отметил гендиректор «Киновидеопроката». Также проходят творческие встречи, ретроспективы, показы работ мастеров мирового кинематографа.
Перспективна и работа с молодежью. Главным местом для юных кинематографистов планируют сделать кинотеатр «Ракета», где студенты и молодые режиссеры смогут на некоммерческой основе показывать свои работы. «Мы должны дать молодым ребятам заявить о себе. Кроме того, в кино необходимо говорить о темах, которые актуальны сегодня. Мы видим, как в корне поменялась наша жизнь и изменилось информационное пространство. К чему-то стало проще подойти, но, с другой стороны, много противоречивой информации и критики. Тяжело определить, что хорошо и что плохо, поэтому хочется помочь другим поколениям», — добавил Владимир Карачевский.
В целом столичную киносеть за год посещает 1,3−1,4 млн человек. В среднем ежедневно проходит 4−5 сеансов в каждом кинозале. Каждую неделю показывают около 20 наименований и появляется от трех до десяти новых фильмов. Два раза в год «Киновидеопрокат» проводит опросы, чтобы узнать вкусы публики. Лидирующие позиции традиционно занимает семейное кино, фантастика, фэнтези и сказки. За ними идут боевики и ужасы.
Владимир Карачевский и дальше планирует двигаться в ногу со временем, участвовать в поступательной перезагрузке и рождении нового киносообщества, которое происходит на всей территории бывшего СНГ. В планах — обновить «Октябрь», чтобы получить кинотеатр нового поколения, где будет улучшенное изображение, новые экраны и звук, а также место для разнообразного отдыха.
