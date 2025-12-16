Маленькие залы, любимые фильмы и конкуренция с интернетом. Чем живет старейший кинотеатр Минска

Киноиндустрия — это не только киностудия, создатели и правообладатели, но и демонстраторы и прокатчики. Сегодня в столичной государственной сети 13 кинотеатров и 31 кинозал. Общая вместимость — около 7 тыс. мест. В кинотеатре «Победа» популярностью пользуется не только главный зал для больших показов. В 24-местном зале показывают фестивальное кино, артхаус, фильмы на языке оригинала. С помощью специального оборудования в нем даже может подключиться сурдопереводчик. В детском зале представляют мультфильмы и семейное кино, а в уютный 12-местный зал мест приходят не только посмотреть фильмы, но и провести культурную программу, тимбилдинг или отметить день рождения. Активно используется зал, в котором сразу можно заказать перекусить. Это особенно актуально для тех, кто пришел на большой фильм.