В Чили обнаружили останки ранее неизвестной формы домашних животных

Также ученые обнаружили, что на некоторых стоянках древних индейцев присутствовало больше останков самок этих животных, тогда как в других было больше костей самцов. Причины этого пока не ясны, однако ученые предполагают, что часть древних индейцев могла охотиться на самцов этих животных, тогда как другие племена могли разводить их самок. Последующее изучение их останков поможет понять, почему эти животные исчезли и уступили место предкам лам и альпак, подытожили профессор Уестбери и его коллеги.