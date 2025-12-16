Творить, мечтать, верить в чудо. Выставка «Калядная зорка» собрала лучшие работы детей Беларуси о зиме

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка» торжественно открылась в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
На начальных этапах конкурса было подано около 10 тыс. заявок. Через четыре этапа отбора прошло около 500 работ. 100 лучших из них разместят во Дворце Республики на новогоднем празднике для детей в рамках благотворительной акции «Наши дети».
Все желающие могли присоединиться и поучаствовать в одной из десяти номинаций. Тематика выставки — «Зимние праздники», «Зимние забавы», «Зимние сказки», а возраст авторов — от 8 до 16 лет.
«Все мы, взрослые, родом из такого прекрасного времени, как детство. Времени, в котором мы можем творить, мечтать, верить в чудо. Каждая работа вышла достойной, а в жюри долгое время были жаркие споры о том, кому отдать призовые места. Через выставку “Калядная зорка” ребята смогли показать свои эмоции и все то, чему они научились у своих педагогов. Все дети получат дипломы участника или победителя», — поделился начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар.
Директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко отметила, что очередной старт акции говорит о том, что младшему поколению в Беларуси уделяется большое внимание. «У наших ребят счастливое детство, есть множество возможностей для получения образования, медицинских услуг, досуга и развития талантов. Об этом говорит и наша выставка: ребята воплощают свои идеи и мечты, создают прекрасные игрушки», — считает руководитель.
В экспозицию вошли и авторские куклы, мягкие игрушки, сюжетные композиции на новогоднюю, рождественскую тематику, елочные игрушки, новогодние костюмы, сувениры и подарки к Новому году.
Выставка будет работать по 31 января 2026 года.