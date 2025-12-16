Самые заветные желания детей. Молодежь Могилевской области дала старт благотворительной акции

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилевской области дала старт благотворительной акции «Гирлянда желаний», которая стала частью республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество». Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела программной и организационно-кадровой работы Могилевского обкома ОО «БРСМ» Арина Сафонькина.
По традиции акция проходит в Центральном универмаге Могилева. Здесь каждый желающий может присоединиться к помощи. А сделать это, говорят волонтеры, совсем несложно. Для этого нужно подойти к украшенной новогодней елке и внимательно изучить на ней гирлянду с желаниями детей. Как отметила Арина Сафонькина, дети не просят дорогостоящих подарков: развивающие игры, мягкие игрушки, куклы, конструкторы, канцелярия, средства личной гигиены.
«Главная особенность нашей областной акции — ее адресность и личный контакт. Мы не просто собираем общие подарки. Мы узнаем у детей из детских домов, интернатов, многодетных и нуждающихся семей их самые заветные желания. Эти желания мы развешиваем на нашу символическую гирлянду на елку. И любой человек, организация или предприятие может выбрать одно из них и стать для этого ребенка личным волшебником, исполнив именно его мечту. Это не анонимная помощь, а история, которая создает особую, доверительную связь между дарителем и тем, кто получает подарок», — отметила она.
Каждый год молодежь собирает подарки для определенных учреждений региона. В этом году — для подопечных Быховского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Славгородского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
«Наши главные герои — это, конечно, дети — воспитанники детских домов и интернатов, ребята с инвалидностью, дети из многодетных, опекунских семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Мы стремимся подарить не только игрушку, но и уверенность, что они не одни, что в них верят и их любят», — подчеркнула Арина Сафонькина.
По доброй традиции старт акции — это не просто информирование людей о возможности поучаствовать, но и полноценный семейный праздник. В этот раз здесь шоу трансформеров и роботов, возможность сделать аквагрим, пообщаться с волонтерами и сделать памятные снимки. И именно сегодня новогоднюю елку украсила гирлянда с первыми желаниями.
Как показывает опыт прошлых лет, могилевчане и гости областного центра всегда откликаются на такие инициативы. Люди идут за покупками себе и близким, обращают внимание на елки и детские желания на ней, и обязательно приобретают что-то ребятам. Удобно и то, что покупки можно сделать прямо в ЦУМе. «Мне кажется, помощь другим людям заложена в белорусах на генном уровне. Взрослые мужчины и женщины, студенты, школьники, каждый старается внести свой вклад, подарить незабываемые эмоции в праздник тем детям, которые, наверное, нуждаются в них чуть больше других. И делают они это искренне и от всего сердца, — делится главный специалист. — Главный итог нашей акции — не только подарки, но и вера. Вера детей в добро и справедливость. И вера нас, взрослых, в то, что мы можем менять мир к лучшему простыми, конкретными поступками. Мы хотим, чтобы акция укрепила в нашем обществе традиционные ценности милосердия, отзывчивости и взаимопомощи. Чтобы для сотен молодых волонтеров и тимуровцев она стала школой добра. Если после нашей акции станет больше людей, готовых помогать не только в декабре, а круглый год, — значит, мы выполнили свою миссию».
Арина Сафонькина отметила, что волонтеры «Доброго сердца» занимаются благотворительной помощью не только в канун Нового года и Рождества, а в течение всего года. «Просто Новый год — это особое время, когда хочется подарить настоящий праздник каждому малышу, каждому ребенку. По итогам акции мы не просто дарим подарки, а стараемся проводить целые новогодние утренники. Это такие важные и трогательные моменты, ведь самое дорогое, что есть у взрослых, — это счастливые детские улыбки», — подытожила она.
Акция в Могилеве будет проходить до 30 декабря: в будние дни — с 14.30 до 17.30, а в выходные — с 14.00 до 17.00.-0-
Фото Олега Фойницкого.