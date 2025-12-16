Самые заветные желания детей. Молодежь Могилевской области дала старт благотворительной акции

Как показывает опыт прошлых лет, могилевчане и гости областного центра всегда откликаются на такие инициативы. Люди идут за покупками себе и близким, обращают внимание на елки и детские желания на ней, и обязательно приобретают что-то ребятам. Удобно и то, что покупки можно сделать прямо в ЦУМе. «Мне кажется, помощь другим людям заложена в белорусах на генном уровне. Взрослые мужчины и женщины, студенты, школьники, каждый старается внести свой вклад, подарить незабываемые эмоции в праздник тем детям, которые, наверное, нуждаются в них чуть больше других. И делают они это искренне и от всего сердца, — делится главный специалист. — Главный итог нашей акции — не только подарки, но и вера. Вера детей в добро и справедливость. И вера нас, взрослых, в то, что мы можем менять мир к лучшему простыми, конкретными поступками. Мы хотим, чтобы акция укрепила в нашем обществе традиционные ценности милосердия, отзывчивости и взаимопомощи. Чтобы для сотен молодых волонтеров и тимуровцев она стала школой добра. Если после нашей акции станет больше людей, готовых помогать не только в декабре, а круглый год, — значит, мы выполнили свою миссию».