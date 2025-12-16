16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Алексей Зубович рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», какие механизмы будут финансировать выполнение ключевых задач для экономики на следующие пять лет.
Для реализации задач предусмотрены все доступные механизмы финансирования и поддержки — как за счет бюджета, так и с участием частного сектора. Государственные программы в первую очередь направлены на выполнение социальной функции государства: это строительство и ремонт инфраструктуры, дорог, развитие социальных объектов, арендное жилье и другие проекты, создающие базовые условия для жизни людей и работы бизнеса.
«Частный сектор активно задействуем в инвестиционных проектах, чтобы обеспечить приоритетное выполнение государственных задач. Для этого разработали специализированный кредитный продукт — до 7 лет с льготными ставками 6−7%. Он охватывает технологическое развитие, поддержку регионов и новый приоритет — реализацию туристического потенциала», — рассказал Алексей Зубович.
Повышение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг на внешних рынках строится на создании востребованной продукции. «Это отдельный приоритет: развитие конкуренции, технологической устойчивости и цифровизации. Ключевое — запуск новых отраслей экономики, таких как самолетостроение, масштабирование производства роботов и беспилотных систем, фармацевтика, микроэлектроника. Эти направления востребованы в мире, и мы планируем конкурировать на глобальных рынках, одновременно повышая внутреннюю конкурентоспособность», — обратил внимание начальник главного управления. -0-
