В гордуме Ростова создали комиссию, чтобы исправить герб города образца 1996 года

Зачем создавать комиссию по корректировке герба Ростова, рассказали в гордуме донской столицы.

Источник: Комсомольская правда

Комиссию, которая займется корректировкой герба Ростова, создали в гордуме донской столицы. Об этом стало известно во время четвертого заседания представительного органа местного самоуправления во вторник, 16 декабря.

Новая структура будет заниматься символами города. В ее состав вошли ключевые депутаты, чиновники и общественники.

Поводом для создания комиссии стало обращение председателя регионального отделения Союза геральдистов России Олега Тесли. Эксперты указывают на необходимость внести правки в действующий герб. Это требуется для его официальной регистрации в государственном геральдическом регистре.

Как пояснила председатель гордумы Лидия Новосельцева, проблема существует давно.

— Герб — один из символов города. Но, принятый Думой в 1996 году, герб до сих пор не внесен в геральдический регистр. У регионального отделения Союза геральдистов России есть замечания к его элементам, поэтому мы сегодня с вами принимаем решение сформировать комиссию для рассмотрения этих замечаний, — заявила Лидия Александровна.

Дату и место первого заседания новой комиссии обещают обнародовать дополнительно.

