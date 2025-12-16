В гордуме Ростова создали комиссию, чтобы исправить герб города образца 1996 года

Комиссию, которая займется корректировкой герба Ростова, создали в гордуме донской столицы. Об этом стало известно во время четвертого заседания представительного органа местного самоуправления во вторник, 16 декабря.
Новая структура будет заниматься символами города. В ее состав вошли ключевые депутаты, чиновники и общественники.
Поводом для создания комиссии стало обращение председателя регионального отделения Союза геральдистов России Олега Тесли. Эксперты указывают на необходимость внести правки в действующий герб. Это требуется для его официальной регистрации в государственном геральдическом регистре.
Как пояснила председатель гордумы Лидия Новосельцева, проблема существует давно.
— Герб — один из символов города. Но, принятый Думой в 1996 году, герб до сих пор не внесен в геральдический регистр. У регионального отделения Союза геральдистов России есть замечания к его элементам, поэтому мы сегодня с вами принимаем решение сформировать комиссию для рассмотрения этих замечаний, — заявила Лидия Александровна.
Дату и место первого заседания новой комиссии обещают обнародовать дополнительно.
