По привязанным к «Госуслугам» картам «Мир» можно будет получать льготы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне в рамках проекта «Моя карта “Мир” смогут получать льготные выплаты, привязав карту к своим социальным статусам через “Госуслуги”, при этом все льготы будут зафиксированы, заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.
«Предполагается, что в рамках проекта “Моя карта “Мир” будет реализована возможность, когда гражданин может через портал Госуслуг, в отдельном разделе “Мои льготы”, привязать карту “Мир” к своим социальным статусам”, — сказал он, выступая на Технологической конференции НСПК.
По его словам, при привязке карт «Мир» все социальные статусы, которые есть у гражданина, и все льготы, которые ему полагаются, будут зафиксированы.
«В дальнейшем, используя карту, фактически для гражданина будет происходить магия — он не будет видеть, как происходит взаимодействие между информационными системами государства и инфраструктурой НСПК, но при этом в моменте ему будет предоставлена льгота в виде обнуления стоимости товара или услуги, либо зачислен кешбэк, в зависимости от того, как функционирует программа конкретного ТСП», — пояснил он.
Проект «Моя карта “Мир” подразумевает, что по картам платежной системы “Мир” граждане смогут получать любые льготы: как федеральные, так и региональные. Кроме того, бизнес сможет также подключиться к проекту и предлагать собственные программы для определенных льготников.