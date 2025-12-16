«Движение Первых» объединило более 13 млн участников

«Движение Первых» перезапустило в 2025 году Всероссийский проект «МедиаПритяжение», нацеленный на развитие нового поколения журналистов, медиаспециалистов и повышение медиаграмотности. Проект, охватывающий широкий круг участников — от детей шести лет до взрослых (семьи, школьники, студенты, родители и педагоги), привлек более 292 тыс. участников. Под руководством более 3 тыс. экспертов из СМИ, ЦУР, пресс-служб и вузов, участники опубликовали более 57 тыс. работ в социальных сетях, которые собрали свыше 15 млн просмотров, демонстрируя успехи в освоении медианавыков. Для практической подготовки и поддержки юных талантов в 89 регионах прошло более 100 Медиафорумов и мероприятий.