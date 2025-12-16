В ООН выявили 7 случаев убийства пленных бойцов ВС РФ на Украине за месяц

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни военнопленных ВС РФ украинскими войсками, а также рассматривает достоверные сообщения о трёх других подобных случаях», — сказал он, подчеркнув, что виновные во всех нарушениях международного гуманитарного права и прав человека должны понести ответственность.