Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН выявили 7 случаев убийства пленных бойцов ВС РФ на Украине за месяц

УВКПЧ проинформировало о семи случаях убийства военнопленных РФ на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с середины ноября зафиксировало 4 случая убийства российских военнопленных со стороны ВСУ и ведёт расследование по сообщениям о трёх таких инцидентах. Об этом сообщил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни военнопленных ВС РФ украинскими войсками, а также рассматривает достоверные сообщения о трёх других подобных случаях», — сказал он, подчеркнув, что виновные во всех нарушениях международного гуманитарного права и прав человека должны понести ответственность.

Ранее, в июне, УВКПЧ уже сообщало о 26 убийствах небоеспособных лиц, включая российских пленных, совершённых ВСУ с февраля 2022 года. Кроме того, организация располагает информацией о применении пыток к военнопленным со стороны украинских военных.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее рассказывал о пытке током, которую применяют ВСУ к российским военнопленным.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше