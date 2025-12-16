В ООН выявили 7 случаев убийства пленных бойцов ВС РФ на Украине за месяц

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с середины ноября зафиксировало 4 случая убийства российских военнопленных со стороны ВСУ и ведёт расследование по сообщениям о трёх таких инцидентах. Об этом сообщил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека.
«Моя команда зафиксировала четыре случая казни военнопленных ВС РФ украинскими войсками, а также рассматривает достоверные сообщения о трёх других подобных случаях», — сказал он, подчеркнув, что виновные во всех нарушениях международного гуманитарного права и прав человека должны понести ответственность.
Ранее, в июне, УВКПЧ уже сообщало о 26 убийствах небоеспособных лиц, включая российских пленных, совершённых ВСУ с февраля 2022 года. Кроме того, организация располагает информацией о применении пыток к военнопленным со стороны украинских военных.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее рассказывал о пытке током, которую применяют ВСУ к российским военнопленным.