Судьи раскрыли, сколько денег получила певица Лариса Долина перед тем, как их украли

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Долиной за покупательницей.

Верховный суд РФ оставил право собственности на спорную квартиру в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье, признав сделку законной. При этом вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки был направлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

«Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время», — зачитал судья, комментируя финансовую сторону сделки. Его слова передает РИА Новости. В ответ адвокат певицы заявила, что Долина действовала под влиянием заблуждения и не реализовывала свою волю.

Таким образом, высшая судебная инстанция подтвердила законность перехода права собственности, оставив за покупательницей приобретенную недвижимость. Окончательное решение по вопросу проживания Долиной в квартире будет принято в ходе дальнейшего разбирательства.

Спор вокруг квартиры в Хамовниках длится несколько месяцев: ранее нижестоящие суды по иску Ларисы Долиной признали ее жертвой мошенников, вернули ей жилье, а покупательницу Полину Лурье оставили без квартиры, денег и с ипотекой. На фоне кассационного разбирательства Лурье подала жалобу в Верховный суд, указывая, что вынуждена жить с бывшим супругом и двумя детьми, а сторона Долиной предлагала ей 112 млн рублей частями за три года.