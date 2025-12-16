Судьи раскрыли, сколько денег получила певица Лариса Долина перед тем, как их украли

Спор вокруг квартиры в Хамовниках длится несколько месяцев: ранее нижестоящие суды по иску Ларисы Долиной признали ее жертвой мошенников, вернули ей жилье, а покупательницу Полину Лурье оставили без квартиры, денег и с ипотекой. На фоне кассационного разбирательства Лурье подала жалобу в Верховный суд, указывая, что вынуждена жить с бывшим супругом и двумя детьми, а сторона Долиной предлагала ей 112 млн рублей частями за три года.