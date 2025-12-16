Герой России Орлов: важно не бояться браться за дело и знакомиться с чем-то новым

— Конечно, были. Думаю, у каждого бывали моменты, когда сделал что-то, а потом сидишь и думаешь: «Зачем я вообще это начал? Может, мне стоит попробовать что-то другое?». Жизнь — штука гибкая и многогранная: бывают взлеты, бывают падения. И каждый по-своему переживает стресс, неуверенность, растерянность. Иногда человек просто «отключает голову» и ни к кому не прислушивается. Хотя советоваться, честно говоря, нужно всегда. Правильный выбор часто рождается в обсуждении. Сложные моменты бывают у всех. Это нормально. Это жизнь. И я уверен, — каждый с этим сталкивался.