Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям

В качестве примера Николай Дик рассказал, что нередки случаи, когда в ломбард вещь приносил не законный владелец, а мошенник. Через какое-то время ломбард продавал предмет залога, но затем приходил законный владелец вещи и требовал ее обратно. В итоге вещь изымалась у ее нового владельца и передавалась законному. Как следствие новый владелец терял не только вещь, но и деньги.