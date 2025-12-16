Лукашенко ввел новые требования к ломбардам о возмещении убытков покупателям

Изменения в выдаче микрозаймов в Беларуси, которые произошли после подписания президентом Беларуси Александром Лукашенко указа № 432 от 15 декабря, прокомментировал замначальника главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Нацбанка Николай Дик, сообщает БелТА.
Так, например, специалист назвал большой новацией то, что устанавливаются дополнительные требования к ломбардам. Цель — обеспечить большую защищенность граждан.
В качестве примера Николай Дик рассказал, что нередки случаи, когда в ломбард вещь приносил не законный владелец, а мошенник. Через какое-то время ломбард продавал предмет залога, но затем приходил законный владелец вещи и требовал ее обратно. В итоге вещь изымалась у ее нового владельца и передавалась законному. Как следствие новый владелец терял не только вещь, но и деньги.
«Теперь такого не будет. Ломбард должен будет возместить убытки добросовестному приобретателю, так как не выстроил цепочку проверки, кому же принадлежит сдаваемый в залог предмет», — отметил Николай Дик.
