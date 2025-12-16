Юрист Салкин: установка кормушки для птиц на балконе может обернуться штрафом

Кормушки для птиц на балконе могут причинять неудобства соседям, которые будут вправе обратиться в суд и потребовать ее убрать. А если кормушка расположена на внешней стороне балкона, то жильца могут к тому же оштрафовать, об этом сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.