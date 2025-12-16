Юрист Салкин: установка кормушки для птиц на балконе может обернуться штрафом

Кормушки для птиц на балконе могут причинять неудобства соседям, которые будут вправе обратиться в суд и потребовать ее убрать. А если кормушка расположена на внешней стороне балкона, то жильца могут к тому же оштрафовать, об этом сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
— Размещать кормушку на внешней стороне балкона нельзя. Это часть общего имущества дома, на его использование нужно согласие всех собственников. Тут возможен штраф в размере до 1,5 тысяч рублей, — объяснил эксперт.
Юрист добавил, что размещать кормушку внутри балкона не запрещено, однако, если соседи обратятся в суд, то смогут потребовать возмещение расходов на адвоката.
KP.RU ранее рассказал, что 19% россиян делают кормушки, вешают их в парках, зеленых зонах, в лесу и подкармливают птичек, особенно зимой, когда тем приходится особенно сложно.
А вот 30% опрошенных как раз заявили, что не заморачиваются с кормушками, а просто разбрасывают еду на улице, у подъезда, чтобы голуби могли поесть. Причем зачастую раскидывают не семечки или пшено, а испеченный хлеб или просто остатки еды со стола.