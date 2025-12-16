«Сейчас заплачу от счастья»: певица Слава обрадовалась победе Лурье в суде

Певица Анастасия Сланевская (Слава) обрадовалась победе Полины Лурье в Верховном суде в споре о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.
В личном блоге артиста опубликовала видеоролик, на котором плачет от счастья и поздравляет с победой всех причастных. Певица также пошутила, что в честь такого события отменяет свой запрет на алкоголь.
— Ребята, девчата, мы просто молодцы! Справедливость восторжествовала! Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура. Я уже подготовила самую злобную речь на свете. Боже, даже не верится, — заявила Слава в своих соцсетях.
Слава ранее жаловалась, что не может продать ни одну квартиру, поскольку покупатели боятся обмана от знаменитости после скандала с продажей жилья Ларисы Долиной. Она пояснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения судей не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки».