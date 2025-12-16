Дорога, вода, высота. Где чаще всего детей поджидает опасность, рассказали эксперты

«Усилия всех ведомств были нацелены на снижение детской гибели от внешних причин и травматизма. В этом году число погибших несовершеннолетних снизилось практически вдвое. Тем не менее каждая гибель ребенка — это трагедия, поэтому ни в коем случае мы не намерены ослаблять предпринимаемые усилия. Работа в этом направлении продолжится. Однако не должны бездействовать и семьи — мамы и папы. По итогам проведенных по фактам гибели и травмирования детей проверок можем сделать вывод, что в 80% случаев — косвенная или прямая вина родителей, которые не досмотрели, не предупредили, не объяснили, отпустили, понадеялись на случай», — уточнила Ольга Шевченко.