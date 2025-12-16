Дорога, вода, высота. Где чаще всего детей поджидает опасность, рассказали эксперты

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года практически вдвое снизилось число погибших от внешних причин детей. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко на брифинге по теме безопасности детей и профилактики преступности среди несовершеннолетних, передает корреспондент БЕЛТА.
Представители разных ведомств — комиссии по делам несовершеннолетних, ГАИ, МЧС, прокуратуры, УВД, сфер образования и здравоохранения — в очередной раз обратили внимание родителей и педагогов на обеспечение безопасности детей как в быту, так на дорогах, улицах, водоемах. «Это особо актуально в преддверии зимних каникул, когда у наших детей появится больше свободного времени. Конечно, учреждения образования и другие службы сделают все необходимое, чтобы ребята провели каникулы с пользой, интересно. И наша самая главная цель — чтобы все детки в начале третьей четверти вернулись за парты здоровыми, в целости и сохранности», — обозначила Ольга Шевченко.
В целом, как отметили в областной прокуратуре, в этом году ситуация по безопасности детей более благоприятна, чем в 2024-м. Число трагедий снизилось. За прошедший период с начала года от внешних причин погибли 14 ребят, в том числе четыре ребенка — в результате ДТП, один — при падении с высоты, один мальчик утонул, одна девочка скончалась в результате анафилактического шока и др.
«Усилия всех ведомств были нацелены на снижение детской гибели от внешних причин и травматизма. В этом году число погибших несовершеннолетних снизилось практически вдвое. Тем не менее каждая гибель ребенка — это трагедия, поэтому ни в коем случае мы не намерены ослаблять предпринимаемые усилия. Работа в этом направлении продолжится. Однако не должны бездействовать и семьи — мамы и папы. По итогам проведенных по фактам гибели и травмирования детей проверок можем сделать вывод, что в 80% случаев — косвенная или прямая вина родителей, которые не досмотрели, не предупредили, не объяснили, отпустили, понадеялись на случай», — уточнила Ольга Шевченко.
Для зимнего периода характерны петардные и гололедные травмы, поэтому усилия специалистов по безопасности будут нацелены на профилактику ЧП в этой зоне риска.
Как подчеркнул заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич, определенные успехи в вопросах безопасности достигнуты, однако впереди — предпраздничные и праздничные дни. «Поэтому мы, все субъекты профилактики, будем работать в усиленном режиме. В первую очередь нас волнуют вопросы семейного неблагополучия, что нередко проводит к печальным последствиям. Важно, чтобы родители больше внимания уделяли своим детям, не злоупотребляли спиртными напитками. Будем взаимодействовать не только с несовершеннолетними, но и с их законными представителями. Главное — безопасность детей дома, в школе, на улице, на дороге, на воде и др.», — акцентировал он.
Традиционно в регионе проводят акцию «В Новый год без правонарушений». «Она предусматривает значительный спектр различных мероприятий и на этот раз. Это не только познавательный и воспитательный формат, но и праздничные встречи. В частности, областная комиссия по делам несовершеннолетних по традиции посетит один из колледжей и совместно с общественными объединениями и частным бизнесом вручит подарки детям сиротской категории. Думаю, что в каждом колледже пройдут такие мероприятия», — заключил он.
В предновогодний и рождественский период все ведомства готовы усилить и масштабировать свою работу, чтобы праздники прошли безопасно для детей и взрослых. -0-